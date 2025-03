Trump verschärft Rachetour, entzieht Kamala Harris und Hillary Clinton die Sicherheitsfreigabe

Courtney Love attackiert Donald Trump und will in London bleiben

Während seiner Präsidentschaftskandidatur 2024 erklärte Donald Trump, dass er das Militär gegen US-Bürger einsetzen wolle, die nicht seiner Meinung sind. Er dämonisierte diese Amerikaner als „Feind im Inneren“. Im Laufe seiner Kampagne wiederholte er seine haltlosen Behauptungen. Von der Beschreibung „böser“ Demokraten als gefährlicher als China oder Russland bis hin zur Angriffszielscheibe seiner demokratischen Rivalen und der Presse.

Seit seinem Amtsantritt scheint der Präsident seinen Plan, sich an seinen Gegnern zu rächen, in die Tat umzusetzen. Anfang dieses Monats widerrief eine Trump-Administration die Sicherheitsfreigaben für Spitzenbeamte aus der Regierung des ehemaligen Präsidenten Joe Biden. Darunter der ehemalige Außenminister Antony Blinken, der ehemalige nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan und die ehemalige stellvertretende US-Justizministerin Lisa Monaco. Sie leitete die Strafverfolgung der Randalierer, die am 6. Januar 2021 das Kapitol angriffen.

Am Freitagabend eskalierte Trump seine Rachetour in einem Memo, in dem er bekannt gab, dass er einer langen Liste von Gegnern die Sicherheitsfreigabe und den Zugang zu Verschlusssachen entzogen hatte. Zu den genannten Personen gehörten die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris , die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton , Joseph R. Biden Jr. Und „alle anderen Mitglieder der Familie von Joseph R. Biden Jr.“.

Personenschutz entzogen

„Ich habe festgestellt, dass es nicht mehr im nationalen Interesse liegt, dass die folgenden Personen Zugang zu Verschlusssachen erhalten“, schrieb Trump in seinem Memo. „Ich weise außerdem alle Leiter der Exekutivabteilungen und -behörden an, diesen Personen den unbegleiteten Zugang zu sicheren Einrichtungen der Regierung der Vereinigten Staaten zu entziehen. Diese Maßnahme umfasst unter anderem den Erhalt von Verschlusssachen-Briefings.“

Zu den weiteren in der Ankündigung vom Freitag genannten Personen gehörten der ehemalige Außenminister Antony Blinken, der ehemalige Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan und die ehemalige Abgeordnete Elizabeth Cheney. Auch der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James und dem Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin L. Bragg, die als oberste Vollzugsbeamte Trump vor Gericht bekämpften, wurde ihr Personenschutz entzogen.

Am Montag sagte Trump, dass der Personenschutz des Secret Service für Bidens erwachsene Kinder „ mit sofortiger Wirkung “ eingestellt werde. Obwohl der ehemalige Präsident den Schutz bis Juli verlängert hatte, bevor er sein Amt niederlegte.

Bandenmitglieder?

Diese Woche haben die Amerikaner miterlebt, wie Trump und seine Verbündeten weiterhin unerbittlich auf zentrale Regierungsbehörden und vermeintliche Feinde zielten. Am Donnerstag drohte Trump ’s Interims-Sozialversicherungschef damit, das Sicherheitsnetzprogramm einzustellen. Das alles, wenn Elon Musk und sein sogenanntes Department of Government Efficiency ( DOGE ) keinen Zugang zu den nicht anonymisierten sensiblen persönlichen Informationen und Daten von Hunderten von Millionen Amerikanern erhalten.

Unterdessen griff die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt , am Mittwoch den Richter am US-Bezirksgericht, James Boasberg , und seine Frau an. Weil Boasberg die Trump-Administration angewiesen hatte, venezolanische Migranten, die das Weiße Haus als Bandenmitglieder bezeichnete, nicht abzuschieben.