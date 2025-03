Trump: Tesla-Vandalen in den Knast nach El Salvador!

Courtney Love attackiert Donald Trump und will in London bleiben

Donald Trump hat schon lange davon geträumt, drakonische Strafen für alle Arten von Verbrechen einzuführen. Der Präsident hat bereits früher vorgeschlagen, Einwanderer ohne Papiere nach Guantanamo Bay zu schicken. Die Todesstrafe für Drogendealer einzuführen. Und wieder Erschießungskommandos als Hinrichtungsmethode einzuführen.

Am Freitag hat Trump nun überlegt, amerikanische Staatsbürger, die Teslas – das von seinem plutokratischen Co-Präsidenten Elon Musk produzierte Auto – mutwillig beschädigt haben, in ein Gefängnis in El Salvador zu schicken. Wo sie wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt werden.

„Ich freue mich darauf, zuzusehen, wie diese kranken terroristischen Schläger für das, was sie Elon Musk und Tesla antun, zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Vielleicht könnten sie diese Strafe in den Gefängnissen von El Salvador verbüßen. Die erst kürzlich für ihre hervorragenden Bedingungen bekannt geworden sind“, schrieb Trump auf Truth Social .

Tesla als Ziel von Protesten

Während die Gegenreaktion auf die Massenentlassungen von Bundesangestellten durch Musk und Trump, die Auflösung von Regierungsbehörden und die Destabilisierung der Wirtschaft zunimmt, ist Tesla zum Ziel von Protesten geworden. Von denen einige in Gewalt ausarteten. Am Donnerstag kündigte Generalstaatsanwältin Pam Bondi die Verhaftung von drei Personen an, die Tesla-Fahrzeuge, -Händler oder -Ladestationen mutwillig beschädigt hatten.

„Alle drei Angeklagten werden mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen müssen. Weil sie Molotow-Cocktails verwendet haben, um Tesla-Autos und Ladestationen in Brand zu setzen“, schrieb Bondi. „Dies soll eine Warnung sein. Wenn Sie sich dieser Welle des inländischen Terrorismus gegen Tesla-Besitztümer anschließen, wird das Justizministerium Sie hinter Gitter bringen.“

Vorwürfe des Terrorismus sind zu einem Sammelbegriff für die Bemühungen der Trump-Regierung geworden. Um gegen Einwanderung, politische Meinungsverschiedenheiten und Proteste vorzugehen. Und dabei die etablierten Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren zu umgehen. Anfang dieser Woche zog die Trump-Regierung den Zorn der Justiz und der Rechtsvertreter auf sich. Sie ignorierte angeblich einen Gerichtsbeschluss , der den Präsidenten daran hinderte, sich auf den Alien Enemies Act zu berufen, um zwei Flugzeugladungen mit Migranten kurzerhand nach El Salvador abzuschieben. Und in das dortige Gefängnissystem zu überstellen.

Tren de Aragua

Die Trump-Regierung behauptete mit kaum vorhandenen Beweisen , dass die abgeschobenen Migranten Mitglieder der Bande Tren de Aragua seien. Die der Präsident Anfang des Jahres zur ausländischen Terrorgruppe erklärt hatte. Unter dem Vorwand des Alien Enemies Act wurde den abgeschobenen Männern keine eine Anhörung zur Einwanderung noch die Möglichkeit eingeräumt, um zu widerlegen, dass sie Mitglieder der kriminellen Bande waren.

Stattdessen wurden sie in das Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) gebracht. Ein riesiges Gefängnis im ländlichen El Salvador, das im Rahmen des Vorgehens von Präsident Nayib Bukele gegen das organisierte Verbrechen errichtet wurde.

Es ist offensichtlich, dass Bukele in dieser Angelegenheit als Vorbild für die Trump-Regierung diente. Die Regierung von El Salvador wurde beschuldigt , Massenverhaftungen ohne ordnungsgemäße Verfahren durchzuführen. Gefangene zu misshandeln und sogar zu foltern. Und die Inhaftierten unter überfüllten, unhygienischen Bedingungen festzuhalten.

Wie Sardinen in Betonzellenblöcken

Videos und Bilder, die aus dem CECOT stammen, erinnern an Bilder von Gefangenen in Guantanamo Bay und Abu Ghraib, die einst die Amerikaner in Rage brachten. Bukele selbst hat ein Video veröffentlicht, in dem Wärter halbnackte Gefangene misshandeln , sie zwingen zu rennen, während sie Schlagstöcken treffen. Sie sitzen in Zellen zusammengepfercht und wie Sardinen in Betonzellenblöcken angeordnet. Mit dem Kopf unterwürfig nach unten gebeugt.

Die Vereinigten Staaten, die abgeschobene Migranten nach CECTO schicken und El Salvador 6 Millionen Dollar für die Inhaftierung der Gefangenen zahlen, waren Teil einer aufwändig inszenierten Schock-und-Ehrfurcht-Operation , die einige der autoritärsten Fantasien Trumps auslebte. Die Gefangenen hat man in Ketten aus den Flugzeugen gezerrt. Jeder von ihnen halb zwischen el-salvadorianischen Wachen (von Kopf bis Fuß in Körperschutz und Waffen gehüllt), die den Gefangenen in der Taille gebeugt hielten und auf den Boden starrten.

Die rituelle Demütigung ist der Punkt

Ihre Köpfe waren rasiert. Und sie wurden für ihren Aufenthalt in bereits überfüllte Zellen gesperrt. Hochauflösende Kameras hielten die Show für die sozialen Medien fest.

Die rituelle Demütigung ist der Punkt. Deshalb hat Trump, als er am Freitag damit drohte, drei verhaftete US-Bürger nach CECOT zu schicken, sarkastisch darauf hingewiesen, dass die Gefängnisse in El Salvador „erst kürzlich für ihre hervorragenden Bedingungen einen ausgezeichneten Ruf erhielten“.

Deshalb bestand eine seiner ersten Amtshandlungen als Präsident darin, das Gefängnis von Guantanamo Bay als Haftanstalt für Migranten wiederzubeleben. Wie frühere Präsidenten erfahren mussten, bleibt der schändliche Makel von Menschenrechtsverletzungen unter dem Siegel des Präsidenten für immer bestehen.