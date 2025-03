Trump-Administration greift jetzt Ehefrau des Richters James Boasberg an

„IMPEACHED!“ So will Trump alle Richter kleinmachen

Das Weiße Haus wendet eine der Lieblingstaktiken von Donald Trump an, wenn es mit einem Richter konfrontiert ist, der dem Gesetz Vorrang vor der Besänftigung des Präsidenten einräumt. Die Familie des Richters angreifen.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt , attackierte am Mittwoch den Richter am US-Bezirksgericht, James Boasberg , und seine Frau. Und bezeichnete sie als liberale Aktivisten, die versuchen, die Agenda von Präsident Trump im Bereich Einwanderung zu unterdrücken.

„Richter Boasberg ist ein demokratischer Aktivist. Er wurde von Barack Obama ernannt. Seine Frau hat mehr als 10.000 Dollar an die Demokraten gespendet. Und er hat immer wieder seine Verachtung für diesen Präsidenten und seine Politik zum Ausdruck gebracht. Das ist inakzeptabel“, sagte Leavitt während einer Pressekonferenz.

James Bosberg im Fokus wegen Venezuela

„Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Richter in diesem Fall im Wesentlichen zu sagen versucht, dass der Präsident nicht die Exekutivgewalt hat, ausländische Terroristen von unserem amerikanischen Boden zu deportieren“, sagte Leavitt an einer anderen Stelle während der Pressekonferenz.

Die Regierung hat keine Beweise für die Identität oder die angebliche terroristische Zugehörigkeit der Venezolaner vorgelegt, die die Regierung am Wochenende ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren nach El Salvador geschickt hat.

Boasberg wurde ursprünglich ernannt vom ehemaligen Präsidenten George W. Bush am Obersten Gerichtshof des District of Columbia. Später wurde er vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama an das US-Bezirksgericht für Washington, D.C., berufen. Bei seiner Bestätigungsabstimmung im Jahr 2011 wurde Boasberg mit einer 96:0-Senatsabstimmung in das Bezirksgericht eingeführt.

Boasberg zog den Zorn der Trump-Administration auf sich, als er der Trump-Administration befahl, zwei Flugzeugladungen venezolanischer Migranten nicht abzuschieben, von denen das Weiße Haus behauptete, es handele sich um Mitglieder der Tren de Aragua-Bande. Die Regierung schickte die Flugzeuge trotzdem nach El Salvador. Man berief sich dabei auf das Alien Enemies Act. Die Regierung von El Salvador steht der Trump-Administration wohlwollend gegenüber. Und wird beschuldigt, bei ihrem weit verbreiteten Vorgehen gegen Bandengewalt systematische Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen begangen zu haben.

Am Mittwoch gewährte Boasberg der Regierung eine Fristverlängerung von 24 Stunden

Boasberg hat Fragen aufgeworfen , wann der Flug gestartet ist. Und ob die Trump-Regierung sich mit der Abschiebung der Migranten offen über seine Anordnung hinweggesetzt hat. Am Mittwoch gewährte Boasberg der Regierung eine Fristverlängerung von 24 Stunden, um einen offiziellen Zeitplan für die beiden Flüge, Starts und Landungen vorzulegen. Der Richter erklärte in seiner Entscheidung auch, dass die Argumente der Regierung für die Verzögerung „auf den ersten Blick nicht überzeugend“ seien.

Trump schäumt vor Wut

Am Dienstag schäumte Trump vor Wut, dass Boasberg ein „radikaler linker Verrückter“ sei. Der „wie viele der korrupten Richter, vor denen ich gezwungen bin, zu erscheinen, angeklagt werden sollte!!!“

„WIR WOLLEN KEINE BÖSWILLIGEN, GEWALTTÄTIGEN UND GEISTIG VERWIRRTEN KRIMINELLEN, VIELE DAVON GEISTIG VERWIRRTE MÖRDER, IN UNSEREM LAND“, fügte Trump hinzu.

Der Abgeordnete Brandon Gill (R-Texas) reichte am selben Tag einen Antrag auf Amtsenthebung gegen Boasberg ein. In der Resolution zur Amtsenthebung wurde behauptet, dass Boasbergs Anordnung „die Sicherheit der Nation gefährdet“. Und dass er seine richterliche Autorität missbraucht habe, um „der Exekutive die Macht zu entreißen und den Willen des amerikanischen Volkes zu untergraben“.

Amtsenthebung keine angemessene Reaktion auf Meinungsverschiedenheiten

John Roberts, der konservative Oberrichter des Obersten Gerichtshofs, erteilte dem Aufruf des Präsidenten, Boasberg anzuklagen, eine seltene Rüge . „Seit mehr als zwei Jahrhunderten ist es gängige Praxis, dass eine Amtsenthebung keine angemessene Reaktion auf Meinungsverschiedenheiten über eine gerichtliche Entscheidung ist“, schrieb Roberts am Dienstag. „Zu diesem Zweck gibt es das normale Berufungsverfahren.“