Was ist die Trump-Verschwörungstheorie zum „Med Bed“?

Anhänger der „Med-Bed“-Theorie glauben, dass es eine Wundertechnologie gibt, die jede Krankheit heilen, das Altern rückgängig machen und Gliedmaßen nachwachsen lassen kann.

Donald Trump postete nun einen Clip, in dem er neue „Med-Bed“-Krankenhäuser bewarb. Diese Krankenhäuser, so versprach eine offenbar KI-generierte Version von Trump im Video, würden „mit der fortschrittlichsten Technologie der Welt ausgestattet“ sein. Das Video, das der Präsident am Samstagabend auf Truth Social teilte, ist mittlerweile von seinem Account gelöscht.

Das Video scheint eine KI-Simulation zu sein, die wie ein Fox-News-Bericht aussieht. Es zeigt eine offenbar KI-generierte Version von Trumps Schwiegertochter Lara Trump, die die staatliche Einführung eines neuen Med-Bed-Programms verkündet, das schließlich jedem US-Bürger seine eigene Med-Bed-Karte verschaffen soll, mit der er Zugang zu dieser angeblichen Heilkraft erhält.

Was ist ein Med Bed, und woher kommt diese Idee?

„Präsident Donald J. Trump hat ein historisches neues Gesundheitssystem angekündigt“, sagt die KI-Lara-Trump in dem Video. „Den Start von Amerikas ersten Med-Bed-Krankenhäusern und einer nationalen Med-Bed-Karte für jeden Bürger.“

„Diese Einrichtungen sind sicher, modern. Und dafür ausgelegt, jeden Bürger zu voller Gesundheit und Stärke zurückzuführen“, behauptet ein KI-Trump in dem Video, das nicht länger auf der Truth-Social-Seite des Präsidenten zu sehen ist.

Ursprung der Med-Bed-Theorie

Die Med-Bed-Verschwörungstheorie ist in den letzten Jahren in rechtsextremen Online-Communities aufgekommen. Laut dem Office for Science and Society der McGill University glauben Anhänger, dass Med Beds eine streng geheime Technologie seien, die von Militärs weltweit besessen werde. Sie behaupten, diese Geräte könnten jede Krankheit diagnostizieren und heilen. Sie könne das Altern rückgängig machen. Und sogar fehlende Gliedmaßen innerhalb von Minuten nachwachsen lassen.

Diese Med-Bed-Geräte sollen angeblich mit Ionen, Terahertz-Lichtwellen, Frequenzen und Resonanzen, KI und Quantentechnologie Krankheiten heilen und DNA regenerieren. Schließlich würden die Militärs mit dieser Technologie zusammenarbeiten, um alle Kriege zu beenden und diese Heilmittel den Massen zugänglich zu machen. Auch QAnon-Gläubige haben sich dieser Theorie angeschlossen. Einige behaupten, John F. Kennedy Jr. sei dank dieser Geräte noch am Leben.

Diese angebliche Med-Bed-Technologie soll so fortschrittlich sein, dass manche glauben, sie stamme von einer außerirdischen Gesellschaft. Laut einigen Verbreitern der Theorie hätten liberale Milliardäre und Big Pharma bereits Zugang zu diesen Geräten. Sie würden die Technologie jedoch für sich behalten.

„Es ist wirklich schwer, etwas zu definieren, das nicht existiert“, sagte Sara Aniano, Desinformations-Analystin am Center on Extremism der Anti-Defamation League, 2022 der BBC über Med Beds.

Geschäft mit falschen Hoffnungen

Doch einige Unternehmen nutzen die Aufregung um die vermeintliche Technologie bereits aus. Eine Internetsuche nach „Med Bed Card“ führt zu einer Website, medbedcard.com. Die verkauft eine „Limited Series MedBed Card“ für 447 Dollar (heruntergesetzt von 1490 Dollar). Diese soll dem Käufer „exklusive Informationen über Terahertz-Technologie“ und „bis zu 70 Prozent Rabatt auf alle unsere Produkte“ verschaffen. Käufer von drei Karten sollen angeblich ein kostenloses Gerät namens IonicCare erhalten. Angeblich ein terahertzbetriebenes Wellnessgerät, dessen Website verspricht: „Nur vier Minuten, um Stress zu reduzieren und sich gesund zu fühlen.“

Doch die Geschäftsbedingungen auf der IonicCare-Seite stellen klar: „Sie sollten die Informationen oder Dienstleistungen auf dieser Website nicht nutzen, um Gesundheitsprobleme zu diagnostizieren oder zu behandeln. Oder um Medikamente oder andere Behandlungen zu verschreiben.“ Ähnliche Geräte mit solchen Versprechen sind auch bei Amazon erhältlich.

„Tesla-BioHealing-Geräte sind nicht dafür gedacht, Symptome zu unterdrücken“

Ein weiteres Unternehmen, Tesla BioHealing, Inc., verkauft ein „Biophotonizer-M Modern MedBed“-Gerät (11.000 Dollar für eines oder 19.999 Dollar für zwei), das angeblich „jeden Raum in ein Heiligtum der zellulären Regeneration verwandeln“ könne. Außerdem betreibt das Unternehmen Wellness-Zentren im ganzen Land, in denen Menschen gegen Bezahlung Zugang zu diesen Geräten erhalten.

2023 erließ die US-Arzneimittelbehörde FDA ein Warnschreiben an Tesla BioHealing. Darin warf sie dem Unternehmen vor, es habe „keine Verfahren zur Validierung des Gerätdesigns etabliert und aufrechterhalten. Und nicht sichergestellt, dass Geräte den definierten Benutzerbedürfnissen und beabsichtigten Verwendungen entsprechen“. Neben mehreren weiteren mutmaßlichen Verstößen.

„Tesla-BioHealing-Geräte sind nicht dafür gedacht, Symptome zu unterdrücken oder Krankheiten zu behandeln“, heißt es auf der Website des Unternehmens. „Stattdessen sollen sie die optimale Gesundheit und das Wohlbefinden aller fördern. Unabhängig von ihrem Gesundheitszustand.“

Ein weiterer Hinweis auf der Website lautet: „Unsere Produkte sind noch nicht von der FDA zugelassen, um Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.“

Die Seite enthält außerdem einen Bericht, der behauptet: „Biophoton-Quantentherapie ermöglicht es Krebsbehandlungen, ihr höchstes Ziel zu erreichen: krebsfrei.“

Im Gespräch mit The Daily Beast per E-Mail im Jahr 2022 erklärte Tesla-BioHealing-CEO James Liu, dass die Geräte seines Unternehmens Patienten „Lebenskraftenergie“ bereitstellen. Er fügte hinzu, Tesla BioHealing hoffe, sich von der „Med-Bed“-Verschwörungstheorie abzugrenzen.

Tragische Folgen für Betroffene

Ein selbsternannter Kunde von Tesla BioHealing reichte einen Bericht über ein unerwünschtes Ereignis bei der FDA ein. Darin behauptete er, dass der MedBed-Generator, den er 2021 gekauft habe, seiner alten Mutter nicht geholfen habe, die unter Schlaganfällen, Demenz, Parkinson und anderen gesundheitlichen Problemen litt.

„Sie sagten, man solle ein Gerät unter ihr Bett und eines neben ihren Kopf auf den Nachttisch stellen“, hieß es in der Beschwerde. „Das haben wir getan, ohne jegliche Verbesserung … Ich war bereit, alles zu bezahlen, was nötig war, um zu versuchen, meine Mutter zu heilen … Meine Mutter starb 2024 … Ich behaupte, dass Sie und Ihr Unternehmen den Wunsch, meine Mutter zu heilen, und meinen verletzlichen Zustand ausgenutzt haben.“