West-Point-Vereinigung cancelt Tom Hanks

Die Alumni-Vereinigung der Militärakademie West Point hat eine Zeremonie zu Ehren des Oscar-Preisträgers Tom Hanks abgesagt. Der Schauspieler gilt als langjähriger Fürsprecher von Veteranen und hatte 2020 Joe Biden in dessen Wahlkampf gegen Donald Trump unterstützt.

Geplante Ehrung für Hanks

„Diese Entscheidung erlaubt es der Akademie, ihren Fokus auf ihre Kernmission zu richten. Kadetten vorzubereiten, als Offiziere in der tödlichsten Streitkraft der Welt, der US-Armee, zu führen, zu kämpfen und zu siegen“, hieß es in einer E-Mail von Oberst a. D. Mark Bieger an Alumni, wie die „Washington Post“ berichtet.

Hanks sollte am 25. September den Sylvanus-Thayer-Award erhalten. Eine Auszeichnung für „herausragende Bürger“, die zwar nicht in West Point studiert haben, aber das Motto der Akademie „Duty, Honor, Country“ verkörpern. Geplant war neben der Verleihung auch eine Parade. Ob Hanks den Preis zu einem späteren Zeitpunkt erhält oder ob er endgültig gestrichen wurde, ist unklar.

Als die Alumni-Vereinigung im Juni Hanks als Preisträger bekanntgab, hob sie seine Rollen in Filmen über US-Soldaten hervor, darunter „Der Soldat James Ryan“, „Forrest Gump“ und „Greyhound“. Erwähnt wurden auch seine Produzenten-Credits für die Weltkriegs-Miniserien „Band of Brothers“ und „The Pacific“.

Engagement für Veteranen und Militärgeschichte

Darüber hinaus wurde Hanks’ Einsatz für Veteranen betont. Er unterstützte den Bau des Zweiten-Weltkriegs-Denkmals in Washington, D.C. Engagierte sich für ein nationales Eisenhower-Denkmal. Und leitete als nationaler Vorsitzender eine Spendenkampagne für das National WWII Museum in New Orleans.

„Tom Hanks hat mehr für die positive Darstellung des amerikanischen Soldaten getan, mehr für die Fürsorge für Veteranen, ihre Betreuer und ihre Familien, und mehr für das amerikanische Raumfahrtprogramm und alle Regierungszweige, als viele andere Amerikaner“, sagte Robert A. McDonald, ehemaliger Minister für Veteranenangelegenheiten und Vorstandsvorsitzender der Alumni-Vereinigung. Hanks selbst bezeichnete die Auszeichnung als bedeutsam.

Politischer Gegenwind

Allerdings könnte Hanks nun in politische Turbulenzen geraten. 2020 nahm er an einer Wahlkampfveranstaltung für Biden teil, der Trump bei der Präsidentschaftswahl besiegte. Eine Wahl, bei der Trump unbelegte Behauptungen von Wahlbetrug aufstellte.

Wochen nach dem 6. Januar 2021, als Trump-Anhänger das Kapitol stürmten, moderierte Hanks die TV-Sondersendung „Celebrating America“, die vom Biden-Inaugurationskomitee organisiert wurde und auf Einheit setzte. 2016 hatte Präsident Barack Obama Hanks mit der Freiheitsmedaille geehrt.

Zeitgleiche Trump-Inszenierung

Unterdessen hielt Trump im Mai vor West-Point-Kadetten eine Rede, in der er seine Wahl zum 5. November 2024 erneut als „größten Wahlsieg“ bezeichnete. „Wir gewannen die Swing States. Wir gewannen alles. Das gibt uns das Recht zu tun, was wir wollen, um unser Land wieder großartig zu machen.“

Am selben Tag, an dem die E-Mail über die Absage verschickt wurde, ordnete Trump zudem an, das Verteidigungsministerium in „Department of War“ umzubenennen. Gegenüber Reportern sagte er, dies sende „eine Botschaft des Sieges und der Stärke“, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.