Trump: „Zölle? Kinder sollen beim Spielzeug sparen“

Donald Trump versprach, dass sein Zollregime dem Land Wohlstand und Prosperität bringen würde. Aber es wird immer deutlicher, dass dieser fehlgeleitete wirtschaftliche Wutanfall zu höheren Preisen für die Amerikaner führen wird. Deshalb rät der Präsident allen, einfach weniger zu kaufen.

Trumps Zollpolitik – Ein Rezept für Wohlstand oder Verzicht?

Trump sagte während einer Kabinettssitzung am vergangenen Mittwoch, dass Zölle es den Verbrauchern zwar erschweren würden, sich Waren zu leisten. Aber das sei keine große Sache , wenn „die Kinder statt 30 Puppen nur zwei Puppen haben“. Er wurde während eines Interviews mit NBC News am Sonntag zu diesen Äußerungen befragt. Und direkt gefragt, ob die Preise aufgrund seines Streits mit China steigen würden.

Konsumkritik vom Präsidenten: „Keine 30 Puppen nötig“

Trump wiederholte, dass kleine Mädchen keine „30 Puppen“ bräuchten. Und fügte hinzu, dass man nicht „250 Bleistifte haben muss, sondern mit fünf auskommt“.

Was?

Die goldene Ära des amerikanischen Wohlstands wird offenbar nicht durch niedrigere Immobilienpreise, höhere Löhne und erschwingliche Waren und Dienstleistungen gekennzeichnet sein. Sondern durch willkürliche Bleistiftrationierung und weniger Puppen?

Eine neue Definition von Wohlstand?

Später am Sonntag bekräftigte er seine konsumfeindliche Haltung gegenüber Reportern. „Eine junge Dame – ein 10-jähriges Mädchen, ein 9-jähriges Mädchen, ein 15-jähriges Mädchen – braucht keine 37 Puppen. Sie könnte mit zwei, drei, vier oder fünf sehr glücklich sein“, sagte der Präsident über sein imaginäres Beispiel für persönliche Sparsamkeit.

Nun können wir nicht darüber spekulieren, in welchem Überfluss die Trump-Kinder an ihren Geburtstagen und zu Weihnachten lebten. Aber die durchschnittliche „junge Dame“ in diesem Land hat keine 37 Puppen. Es ist unwahrscheinlich, dass Eltern – abgesehen von den leichtfertig reichen, finanziell unverantwortlichen oder völlig realitätsfernen – ein solches Verhältnis von Puppen zu Kindern für angemessen halten.

Auswirkungen des Zollkriegs auf amerikanische Verbraucher

Während der Präsident versucht, die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen seines Zollkriegs mit China und anderen wichtigen Handelspartnern wegzuerklären, wird deutlich, dass er sich selten Gedanken über die täglichen Einkäufe seines Haushalts gemacht hat. Oder gar darüber, was ein durchschnittlicher amerikanischer Haushalt tatsächlich konsumiert.

Die Realität ist, dass die einseitige Entscheidung des Präsidenten, das Land in einen der größten Handelsstreitigkeiten seiner Geschichte zu stürzen, die Verbraucher Geld kosten wird. Vermögenshortende Menschen wie die Trumps mögen sich dafür entscheiden, den jungen Frauen in ihrem Leben nur fünf statt 30 Puppen zu schenken. Aber normale Amerikaner, die für die Weihnachtszeit sparen, werden möglicherweise Schwierigkeiten haben, ein einziges preisgünstiges Geschenk für die Kinder in ihrem Leben zu finden. Einfach, weil Einzelhändler angesichts des Handelsstreits zwischen China und dem Weißen Haus bereits Engpässe bei Spielzeug prognostizieren.

Amazon, Zölle und politische Reibungen

Letzte Woche beschuldigte die Trump-Regierung Amazon , eine „feindselige und politische Handlung“ zu begehen, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass der Einzelhandelsriese auf seiner Website Preiserhöhungen aufgrund von Zöllen aufführen würde. Nachdem Trump Berichten zufolge Amazon-Gründer Jeff Bezos wütend angerufen hatte, gab das Unternehmen eine Klarstellung heraus, dass „das Team, das unseren extrem günstigen Amazon Haul Store betreibt, erwägt, Importgebühren für bestimmte Produkte anzugeben“. Dass aber keine solche Richtlinie eingeführt werde.

Denn natürlich würde Amazon mit einer transparenten Kommunikation gegenüber den Verbrauchern über die Gründe für die Preiserhöhungen zugeben, dass der Präsident einen Fehler gemacht hat. Und das kann Trump nicht zulassen.