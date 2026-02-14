Epstein-Skandal: Casey Wasserman verkauft seine Agentur

Nachdem zahlreiche Stars die Talentagentur Wasserman Group verlassen hatten, nachdem E-Mails zwischen Gründer Casey Wasserman und der Jeffrey-Epstein-Vertrauten Ghislaine Maxwell in der jüngsten Tranche von Dokumenten des Justizministeriums offengelegt worden waren, erreichte der Druck auf den Gründer, zurückzutreten, in den vergangenen Tagen einen Höhepunkt.

Am Freitag kündigte Wasserman an, das Unternehmen zu verkaufen, da er für das vor 24 Jahren gegründete Geschäft zu einer „Belastung“ geworden sei.

In einem Memo an die Mitarbeiter der Wasserman-Agentur, das ROLLING STONE vorliegt, entschuldigte sich der Gründer dafür, dass seine „persönlichen Fehler aus der Vergangenheit Ihnen so viel Unbehagen bereitet haben“. „Es ist Ihnen gegenüber nicht fair, und es ist nicht fair gegenüber den Klienten und Partnern, die wir so engagiert vertreten und um die wir uns so sehr kümmern“, fügte er hinzu.

Interne Entschuldigung und Reaktionen

Wasserman räumte ein, dass der „Schmerz, den die Opfer von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell erfahren haben, unvorstellbar ist“, und wiederholte seine Darstellung, seine Kontakte zu Epstein hätten sich auf eine humanitäre Reise im Jahr 2002 als Teil einer Delegation mit der Clinton Foundation sowie auf „eine Handvoll E-Mails, deren Versand ich zutiefst bedaure“, beschränkt.

Die jüngste Veröffentlichung der Epstein-Akten legte anzügliche E-Mails offen, die Wasserman und Maxwell Jahre vor dem Bekanntwerden von Epsteins kriminellem Verhalten ausgetauscht hatten. In einer der Nachrichten fragte Wasserman Maxwell: „Was muss ich tun, um Sie in einem engen Lederoutfit zu sehen?“ In einer weiteren Nachricht vom 1. April 2003 schrieb er: „Wo sind Sie, ich vermisse Sie. Ich werde ab dem 22. April für 4 Tage in nyc sein … können wir diese Massage jetzt buchen?“

Inhalt der veröffentlichten E-Mails

Maxwell antwortete: „All das Reiben – sind Sie sicher, dass Sie das aushalten?“ sowie: „Es gibt ein paar Stellen, die einen Mann offenbar verrückt machen – ich nehme an, ich könnte sie an Ihnen üben.“ Maxwell erwähnte, sie sei in Brasilien, und fragte Wasserman, ob er jemals dort gewesen sei. Er antwortete: „Nie … nehmen Sie mich mit!“

Maxwell wurde später verurteilt, weil sie zwischen 1994 und 2004 mit Epstein verschworen hatte, Minderjährige sexuell zu missbrauchen. Wasserman wurde keiner Straftat beschuldigt.

Verkauf der Agentur eingeleitet

In seinem Memo am Freitag schrieb Wasserman: „Es bricht mir das Herz, dass mein kurzer Kontakt mit ihnen vor 23 Jahren Ihnen, diesem Unternehmen und seinen Klienten in den vergangenen Tagen und Wochen so viel Härte bereitet hat.“ Der Gründer lobte die 4.000 Mitarbeiter der Agentur als „die absolut Besten im Geschäft“ und sagte, ihre Klienten „erwarten – und verdienen – erstklassige Vertretung“.

„In diesem Moment glaube ich, dass ich zu einer Belastung für diese Bemühungen geworden bin. Deshalb habe ich den Prozess des Verkaufs des Unternehmens eingeleitet, ein Vorhaben, das bereits läuft.“ Übergangsweise werde Mike Watts, der Chief Operating Officer des Unternehmens, die tägliche Leitung übernehmen.

Wasserman, der weiterhin als Vorsitzender und Präsident des LA28-Olympiakomitees fungiert, schrieb, er werde seine „volle Aufmerksamkeit darauf richten, Los Angeles 2028 Olympische Spiele zu liefern, die dieser außergewöhnlichen Stadt würdig sind“. Das LA28-Exekutivkomitee erklärte am Mittwoch, Wasserman werde trotz Rücktrittsforderungen die Vorbereitungen für die Sommerspiele weiter leiten.

Zukunft und Abgänge prominenter Künstler

Bevor er sein Schreiben beendete, fügte er hinzu: „Ich bin überaus stolz auf das, was dieses Unternehmen bisher erreicht hat, und freue mich darauf, sein nächstes Kapitel zu verfolgen.“

In der vergangenen Woche haben Chappell Roan, Best Coasts Bethany Cosentino, Weyes Blood, Chelsea Cutler, Wednesday, Water From Your Eyes, Orville Peck und Beach Bunny die Zusammenarbeit mit der Wasserman Group beendet. „Ich halte meine Teams an die höchsten Standards und habe ebenfalls die Pflicht, sie zu schützen“, erklärte Roan gegenüber Fans in ihrer Ankündigung. „Kein Künstler, Agent oder Mitarbeiter sollte jemals erwarten müssen, Handlungen zu verteidigen oder zu übersehen, die so tief mit unseren eigenen moralischen Werten kollidieren.“

Interne Spannungen und frühere Berichte

Wie ROLLING STONE zuvor berichtete, befand sich Wasserman in den vergangenen Monaten intern in einer unhaltbaren Situation. Nachdem er vor der jüngsten Dokumentenveröffentlichung in einem interventionsähnlichen Rahmen mit der Geschäftsführung konfrontiert und zur Art seiner Beziehung zu Epstein befragt worden war – Berichte über seine Verbindung zu Maxwell kursierten bereits 2024 –, versicherte Wasserman seinem Führungsteam laut einer mit dem Treffen vertrauten Person, „da kommt nichts weiter“, was ihn im Zusammenhang mit den Epstein-Maxwell-Prozessen belasten würde.

Dann wurden die E-Mails in der neuesten Veröffentlichung der Epstein-Akten publik, wodurch sich seine engsten Vertrauten hintergangen fühlten, so die Quelle.

Casey Wasserman, der Enkel des verstorbenen Hollywood-Moguls Lew Wasserman, machte sich zunächst im Bereich der Sportagenturen einen Namen. Nach seinem Abschluss an der UCLA gründete er die Wasserman Media Group und baute deren Portfolio auf Ligen und Spieler aus Basketball, Baseball und Fußball sowie weiteren Sportarten aus. Sein Interesse am Live-Musikgeschäft brachte ihn ins Blickfeld von Paradigms Tom Gores, der den Musikbereich der Agentur verkaufen wollte.

Die Übernahme brachte Wasserman eine Vielzahl neuer Musikkunden, darunter Arena- und Stadion-Acts wie Coldplay, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Phish und Dave Matthews sowie Hunderte kleinere Künstler aller Genres, insbesondere im Indie-Rock.

Familiärer Hintergrund und weitere Vorwürfe

In gewisser Weise war Wasserman allein aufgrund seines Nachnamens mit Kontroversen vertraut. Lew Wasserman, der als Leiter von MCA in den Sechziger- und Siebzigerjahren das Hollywood-Agenturgeschäft veränderte, sah sich kartellrechtlicher Prüfung und Kritik an einer vermeintlichen Verflechtung zwischen Washington und Hollywood ausgesetzt.

Und wie Casey Wasserman 2025 in einer Titelgeschichte des „The Hollywood Reporter“ schilderte, wurde sein Vater, von dem er entfremdet war, wegen Geldwäsche verurteilt. „Mein biologischer Vater war so ziemlich ein so schlechter Mensch, wie man es sich vorstellen kann“, sagte Wasserman.

Auch Casey Wassermans eigene öffentliche Präsenz als prominenter Name ging dem Epstein-Debakel um mehr als ein Jahr voraus. Am 1. August 2024 veröffentlichte die „Daily Mail“ eine Enthüllung über Wasserman, in der behauptet wurde, der Manager habe unangemessene Beziehungen zu Mitarbeiterinnen unterhalten. Er bestritt die in dem Artikel dargestellten Fakten, doch der Schaden war bereits entstanden – zumindest bei einem prominenten Kunden: Billie Eilish, die zwei Wochen später zur konkurrierenden Agentur WME wechselte.