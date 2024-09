Tulsa Doom und Stimme von Darth Vader: James Earl Jones ist tot

James Earl Jones, der berühmte Bühnen- und Filmschauspieler, der seine dröhnende, unnachahmliche Stimme Darth Vader und „Der König der Löwen“ lieh, ist am Montagmorgen im Alter von 93 Jahren gestorben.

Jones starb in seinem Haus in Duchess County, New York, im Kreise seiner Familie, wie die Repräsentanten des Schauspielers bei Independent Artist Group gegenüber Rolling Stone bestätigten. Die Todesursache wurde nicht genannt.

In den Jahrzehnten vor seiner Abreise in „eine weit, weit entfernte Galaxie“ war Jones ein Tony-gekrönter Broadway-Star, der 1970 für seine Rolle eines von Jack Johnson inspirierten Boxers in dem Stück „The Great White Hope“ als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde; für die gleiche Rolle in der Verfilmung des Stücks wurde Jones ebenfalls für den Oscar als bester Schauspieler nominiert.

Jones verbrachte den größten Teil der sechziger Jahre damit, sich auf der Bühne zu etablieren und wurde zu einem der herausragenden Shakespeare-Darsteller dieser Zeit.

Sein Filmdebüt gab er 1964 mit einer kleinen Rolle in Stanley Kubricks schwarzer Komödie „Dr. Seltsam“, in der er einen Bombenschützen an Bord des Atombomben abwerfenden Flugzeugs spielte.

Es folgten große Rollen in „The Comedians“, „The Man“, „Claudine“ und „The Greatest“ – letzteres ein Biopic mit Muhammad Ali in der Hauptrolle, in dem Jones Malcolm X spielte. Seinen größten Einfluss auf das Kino sollte Jones jedoch bald nicht mehr vor der Kamera, sondern in einer Aufnahmekabine ausüben.

„Ich wusste, dass die Stimme sehr, sehr besonders sein musste“

Für den Film „Star Wars“ aus dem Jahr 1977 sorgte der britische Bodybuilder David Prowse für die imposante Leinwandpräsenz von Darth Vader unter seinem eleganten schwarzen Anzug.

Prowses schwerer Akzent und seine Ausdrucksweise passten jedoch nicht zu der einschüchternden Figur – seine Star-Wars-Darsteller nannten ihn während der Dreharbeiten scherzhaft „Darth Farmer“ -, so dass sich Regisseur George Lucas nach anderen Möglichkeiten umsah, dem Bösewicht die Stimme zu geben, die er verdiente.

„Ich wusste, dass die Stimme sehr, sehr besonders sein musste“, sagte Lucas 2015 bei einer Gala des American Theatre Wing zu Ehren von Jones. „Es war eine schwierige Entscheidung, aber am Ende war es eine wirklich einfache Wahl. Es war wirklich eine Wahl zwischen Orson Welles und James Earl Jones. James Earl Jones hat haushoch gewonnen. Er hat mit sehr wenig Dialog einen der größten Bösewichte geschaffen, die je gelebt haben.“

„Ich weiß, dass George Orson Welles kontaktiert hat, um die Stimme von Darth Vader zu lesen, bevor er mich kontaktierte“, sagte Jones in „The Making of Star Wars“. „Ich war arbeitslos, und er sagte: ‚Willst du einen Tag arbeiten?’“ (Jones erhielt für den ersten Star-Wars-Film letztlich nur 7.000 Dollar, und obwohl er während der Erstaufführung des Films nicht im Abspann genannt wurde, wurde er bei späteren Veröffentlichungen nachträglich in den Abspann aufgenommen).

„Einer der besten Schauspieler der Welt, dessen Beitrag zu Star Wars unermesslich war“, sagte Mark Hamill, der Luke Skywalker in Star Wars spielte, in einer Erklärung. „Er wird sehr vermisst werden.“ Auf Twitter fügte er hinzu: „RIP Dad“.

Jones verkörperte Darth Vader in den ersten drei „Star Wars“-Filmen – „Eine neue Hoffnung“, „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi“ – sowie im berüchtigten „Star Wars Holiday Special“.

Er kehrte in die Rolle zurück und hatte Cameos in „Revenge of the Sith“ (2005), in der Zeichentrickserie „Star Wars Rebels“, in „Rogue One“ (2016) und schließlich in „The Rise of Skywalker“ (2019).

„Ich bin wirklich ein dämlicher Vater“

Obwohl Darth Vader nicht gerade der liebevollste Vater des Kinos war, wurden väterliche Rollen zum Dreh- und Angelpunkt von Jones‘ Arbeit: In „ Der Prinz aus Zamunda“ von 1988 spielte er König Jaffe Joffer, den Vater von Eddie Murphys Prinz Akeem, eine Rolle, die er 33 Jahre später in „ Coming 2 America“ von 2021 wieder aufnehmen sollte.

In einer weiteren königlichen Rolle verkörperte Jones den Mufasa in dem Zeichentrick-Klassiker „Der König der Löwen“ von 1994 und dessen Live-Action-Remake von 2019. „Ich bin wirklich ein dämlicher Vater“, sagte Jones gegenüber AFI. „Also haben sie angefangen, Mufasa meine Mimik und einen anderen Tonfall aufzudrücken. Ja, er war autoritär, aber er war einfach ein sanfter Vater.“

„Ich bin in genau der Generation aufgewachsen, die mit ihm als Darsteller aufgewachsen ist, also James Earl Jones und seine Stimme zu haben und die Erinnerungen, die seine Stimme hervorruft und wie ikonisch er ist, nicht nur in dieser Rolle, sondern als Darth Vader… es fühlte sich wie ein sehr bedeutender Meilenstein an, als wir ihn aufnahmen“, sagte Regisseur Jon Favreau 2019.

„Er machte einen Take und fragte mich dann nach der Richtung und ich konnte ehrlich gesagt keine Antwort geben! Ich sagte nur: ‚Du bist Mufasa.‘ Das lag mir fern… Alles, was er sagte, klang perfekt, weil er es selbst sagte.“

Stotterproblem

Wie Jones in Interviews einräumte, waren diese väterlichen Rollen in gewisser Weise sein Mittel, um mit seiner eigenen Kindheit fertig zu werden. Obwohl er eine der markantesten und eindrucksvollsten Stimmen Hollywoods hat, verbrachte Jones den größten Teil seiner Kindheit und Jugend damit, seine Gabe zu unterdrücken.

Der in Mississippi geborene Sohn der Lehrerin Ruth und des Boxers Robert Earl Jones – der die Familie noch vor der Geburt seines Sohnes verließ – wuchs bei seinen Großeltern auf, die den jungen James im Zuge der Great Migration von Mississippi nach Michigan zogen, wo sich das Trauma seines frühen Lebens in einem Stotterproblem manifestierte.

„Ich wollte nicht sprechen – so sehr, dass ich es einfach aufgegeben habe. Ich konnte mich den Leuten, die uns zu Hause besuchten, nicht vorstellen, das war zu schmerzhaft“, so Jones gegenüber „NPR“ über sein selbst auferlegtes Schweigen.

Doch in der High School fand Jones durch die Kunst – in seinem Fall das Schreiben und Vortragen von Gedichten – zu seiner Stimme zurück. An der Universität von Michigan studierte Jones zunächst Medizin, dann Schauspiel, eine Berufung, die ihm – obwohl er nicht von seinem Vater erzogen wurde – in den Genen lag.

Robert Earl Jones, oder einfach nur Earl Jones, wie er genannt wurde, wurde zu einem bekannten Schauspieler, nachdem er seine Familie verlassen hatte. Er debütierte in einem Stück von Langston Hughes, bevor er eine Hollywood-Karriere startete, die Filme wie „The Sting“, „Trading Place“s und „The Cotton Club“ umfasste.

Nach seiner Militärzeit am Ende des Koreakriegs – er wurde nie in den Einsatz geschickt – zog der Schauspieler nach New York, wo er sein Handwerk am American Theatre Wing verfeinerte.

„Sie haben uns beigebracht, den von uns studierten Figuren keine ethnischen oder geschlechtsspezifischen Grenzen aufzuerlegen“, sagte Jones 2015. „Sie haben uns beigebracht, wie man Shakespeare spricht, wie man Arthur Miller spricht, wie man Tennessee Williams spricht und wie man George Lucas spricht“, eine Anspielung auf seine bekannteste Rolle.

Neben seiner anfänglichen Rolle als Darth Vader spielte Jones auch in dem schlecht beleumundeten „Exorzist II: The Heretic“, dem britischen Kult-Horrorfilm „Blood Tide“ und als Antagonist Thulsa Doom in dem Fantasy-Film „Conan the Barbarian“ von 1982 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle mit.

In den Achtziger- und Neunzigerjahren war er ein erfolgreicher Nebendarsteller: Ein Baseball-Autor auf der Suche nach einem „Feld der Träume,“ ein blinder Ex-Baseballspieler/Suburban-Mythos in einem herzerwärmenden Cameo-Auftritt in „The Sandlot“, ein doppelzüngiger NSA-Agent in „Sneakers“ und Admiral James Greer in einem Trio von Filmen, die auf Tom Clancys Büchern basieren, „The Hunt for Red October“, „Patriot Games“ und „A Clear and Present Danger“.

Jones war auch für den „This Is CNN“-Schriftzug verantwortlich, der unzählige Male auf dem Nachrichtensender zu hören war. „Er war jahrzehntelang die Stimme von CNN und unserer Marke und vermittelte in einzigartiger Weise durch seine Rede sofortige Autorität, Anmut und Anstand“, schrieb der Sender in einer Erklärung.

Jones: inoffizieller EGOT-Preisträger

Obwohl er sich 2022 von der Rolle des Darth Vader – und der Schauspielerei im Allgemeinen – zurückzog, sorgte Jones dafür, dass künftige Generationen ihn noch in der Rolle hören würden, als er einen damals bahnbrechenden Deal einging, um seine Markenstimme durch ein KI-Programm künstlich nachzubilden; die Technologie wurde erstmals in der Disney+-Serie „Obi-Wan Kenobi “eingesetzt.

Als inoffizieller EGOT-Preisträger – sein einziger Oscar war ein nicht-konkurrierender Academy Lifetime Award – gewann Jones zweimal den Tony Award als Bester Schauspieler in einem Theaterstück, war dreimaliger Emmy-Preisträger und erhielt 1977 einen Grammy für Great American Documents in der Kategorie Best Spoken Word. Er erhielt sowohl von den Tonys als auch von der Screen Actors Guild einen Lifetime Achievement Award und wurde 2002 vom Kennedy Center ausgezeichnet.

Charles S. Dutton, Jones‘ einstige Zweitbesetzung, sagte über den Schauspieler bei der Verleihung der Kennedy Center Honors: „Obwohl ich eine der besten Schauspielschulen Amerikas besuchte, habe ich meine wirklichen Schauspielstunden genommen, als ich dir bei den Proben zusah. Ihre Professionalität, Ihre Disziplin, Ihr Elan und Ihre Liebe für das Schauspielhandwerk. Wir Studenten haben deinen Namen sehr langsam ausgesprochen: James. Earl. Jones. Und mit größtem Respekt nannten wir dich damals und nennen dich auch heute noch ‚The King of the American Theater‘.“

„Als ich anfing, gab es nur zwei schwarze Schauspieler, die man regelmäßig sah: Sidney Poitier im Film und James Earl Jones auf der Bühne“, fügt Courtney B. Vance hinzu, der drei Jahre lang Jones‘ Sohn in einer Broadway-Inszenierung von Fences spielte. „Er war mein Vater auf der Bühne. Und er war mein Ersatzvater im wirklichen Leben.“