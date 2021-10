Fantasy-Special: „A Lifetime Full of Fantasy“: Game of Thrones, Conan, Herr der Ringe und mehr

In seinem Buch „A Lifetime Full of Fantasy“ widmet sich Sassan Niasseri jenem Genre, das seit Beginn des neuen Jahrtausends Kino und Fernsehen dominiert wie kein anderes: Fantasy im Allgemeinen, und „Sword and Sorcery“ im Speziellen, angeführt durch „Der Herr der Ringe“ und „Game of Thrones“. Die erste Blütezeit des Genres lässt sich klar bestimmen. Ralph Bakshi reüssierte 1978 mit seinem Animationsfilm „Der Herr der Ringe“, John Boormans Artussagen-Interpretation „Excalibur“ läutete 1981 das Zeitalter des „Sword and Sorcery“ ein, und John Milius‘ „Conan der Barbar“ setzte die Welle der Muskelmänner-Filme in Gang: Krieger in Lendenschürzen und Pferdehaarstiefeln,mit Gespielinnen in Korbholz-Bikinis. Aber noch im selben Jahrzehnt ebbte die Welle ab. Was ermöglichte die Renaissance der Zauberer, Drachen und Trolle? Eine Spurensuche von 1978 bis heute. Das Buch enthält Interviews mit Ralph Bakshi (Adult Animation-Pionier, „Der Herr der Ringe“) David Bennent (Schauspieler, „Legende“) Sven Ole-Thorsen (Schauspieler, Stuntman, „Conan der Barbar“) Tami Stronach (Schauspielerin, „Die unendliche Geschichte“) Klaus Doldinger (Komponist, „Die unendliche Geschichte“) Phil Tippett (Trick-Künstler, „Star Wars“, „Jurassic Park“) John Carpenter („Big Trouble in Little China“).

Arne Willander und Sassan Niasseri im Gespräch über die wichtigsten Fantasy-Filme.

Fantasy-Special:

FFK-Weiterhören: