TV-Tipp 3sat: „Français pour une nuit“ – Metallica im Amphitheater Nîmes

Foo Fighters, Metallica, Perry Farrell, Jack Black, Miley Cyrus, Josh Homme, Peter Frampton, Brad Pitt: Kein Freund, Fan und Wegbegleiter wollte sich diesen unglaublichen Abend entgehen lassen – ein Konzertbericht von ROLLING-STONE-Autorin Kristina Baum.

Eine Rückschau auf das musikalische Werk von Chris Cornell dauert länger als ein Standardkonzert von zwei Stunden – insbesondere, wenn sich sein riesiger Freundeskreis zusammentut, um das Leben mit all seinen Facetten zu feiern. Über viereinhalb Stunden Soundschlacht und neu gegründete Supergroups im Minutentakt: Sowas erlebt man wohl nur in Los Angeles. Komplett bestuhlte Mehrzweckhallen – das Forum in Inglewood gehört dazu – sorgen normalerweise bei Besitzern von „Nosebleed-Plätzen“ in luftiger Höhe nicht gerade für Euphorie. Kaum verwunderlich, dass daher auch Ferngläser in den Plastikschalen am Sicherheitscheckpoint landeten. Trotzdem dürften selbst diejenigen, die nur Billigplätze (mindestens 100 Dollar) beim 10-Minuten-Schnellverkauf…