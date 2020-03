3Sat steht am 29. März 2020 ganz im Zeichen der Musik: Der Sender überträgt einen 24-stündigen Konzert-Marathon. Mit dabei: Joni Mitchell, The Rolling Stones, Paul Simon und viele mehr.

„Pop around the clock“ – unter diesem Motto steht der 29. März 2020 auf 3Sat. Eigentlich kennt man dieses Konzept ja von Silvester: Seit Jahren spielt der Sender zum Jahreswechsel einen ganzen Tag lang ausschließlich Konzertmitschnitte bekannter Künstler. Nun versüßt 3Sat seinen Zuschauern aber die Selbstisolation anlässlich der COVID-19-Pandemie im März mit einem Musikprogramm. Auch wenn das Wort „Pop“ im Titel steckt: Bei diesem Programm kommen auch Rock- und Folkfans definitiv auf ihre Kosten. „Pop around the Clock“ – Das sind die Highlights: 29. März 2020, 06:40-7:40, Joni Mitchell: Joni 75 – A Birthday Celebration 29. März 2020, 7:25-09:40, Paul…