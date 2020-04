TV-Tipp: „Jesus Christ Superstar“ mit Alice Cooper auf arte

Foto: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via, NBC. All rights reserved.

Alice Cooper als Herodes Antipas in „Jesus Christ Superstar“ (2018)

Auch wenn Musicals und Metal sich meist nicht zu vereinbaren lassen scheinen, so gibt es doch hin und wieder Menschen die einem das Gegenteil beweisen – zum Beispiel Rocklegende Alice Cooper, der 2018 kurzum beschloss, beim Musiktheater mitzumischen und die Rolle des Herodes Antipas in einer Neuinszenierung des Andrew-Lloyd-Webbers Musicals „Jesus Christ Superstar“ annahm. Interessierte können sich nun das Ergebnis davon auf Arte ansehen. Der deutsch-französische Kultursender wird die Musicalversion mit Cooper am Karfreitag um 22:40 ausstrahlen.

Diejenigen, die am Freitag nicht die Zeit finden sollten das Musical im Fernsehen mitzuerleben, können es sich auch auf Arte.tv zu einem späteren Zeitpunkt ansehen. Dort soll das Stück für ein ganzes Monat, vom 9. April bis 9. Mai, zum Streamen verfügbar sein. Neben Alice Cooper, finden sich außerdem noch zwei weitere große Namen im Cast. So übernahm beispielsweise John Legend die Rolle des Jesus Christus, während Sara Bareilles in die Rolle der Maria Magdalene schlüpft.

Preisgekrönte Rockoper mit All-Star-Cast

Auf der Arte-Webseite wurde die Ausstrahlung angekündigt als: „Ein opulent gefilmter Konzertabend der Rock-Oper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice. Die Story veranschaulicht und dramatisiert die letzten sieben Tage im Leben von Jesus Christus mit den Mitteln der Popmusik. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive von Judas, der mit dem wachsenden Erfolg von Jesus bei seinen Anhängern misstrauisch wird. Als Jesus im Tempel die Geldwechsler zur Rede stellt, wendet sich Judas gegen seinen Lehrer und setzt tragische Ereignisse in Gang. Ein All-Star-Cast mit John Legend als Jesus Christus, Sara Bareilles als Maria Magdalena, Brandon Victor als Judas und Alice Cooper als König Herodes spielt vor der Kulisse eines Off-Theaters in Brooklyn. Die TV-Version der Aufführung war 13-mal für den Emmy Award nominiert und gewann fünf Emmys.“