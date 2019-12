Zur Feier der 16-Disc-Sammlung „The Later Years“ verlosen wir exklusives Merchandising - darunter T-Shirts, Jutebeutel, Notizbuch und Kaffeebecher.

Pink Floyd Records haben mit „Pink Floyd The Later Years“ eine umfangreiche Sammlung mit unveröffentlichtem Material seit 1987 veröffentlicht. Das Set enthält 5 CDs, 6 Blu-rays und 5 DVDs und dürfte trotz seines kommoden Preises auf vielen Wunschzetteln für Weihnachten stehen. Seit Ende der 80er haben David Gilmour, Nick Mason und Richard Wright weltweit über 40 Millionen Tonträger verkauft und es entstanden die drei Studioalben: „A Momentary Lapse Of Reason“, „The Division Bell“ und „The Endless River“ sowie die zwei Live-Alben „Delicate Sound Of Thunder“ und „Pulse“. Die 16-Disc-Sammlung „The Later Years“ enthält: A Momentary Lapse Of Reason“ upgedated und…