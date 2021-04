TV-Tipp: „The Kinks, die bösen Jungs des Rock n’ Roll“ auf ARTE

„John Lennon/Plastic Ono Band“ erscheint neu aufgelegt am 16. April 2021.

Am 11. Dezember 1970 veröffentlichte John Lennon sein legendäres Solo-Debüt-Album „John Lennon/Plastic Ono Band“, das er selbst als „das Beste, was ich je getan habe” betitelte. Das 50-jährige Jubiläum der Platte soll nun mit einem umfangreichen Super Deluxe Boxset ab dem 16. April gebührend gefeiert werden. Die Sammlung knüpft zudem an das im Oktober 2020 erschienene Buch „John & Yoko/Plastic Ono Band“ an. Das Boxset mit dem Titel „John Lennon/ Plastic Ono Band – The Ultimate Collection“ kündigt sich als Entdeckungsreise in eines der wichtigsten Meisterwerke der Popgeschichte an. Neben acht CDs und einem brandneu gemasterten Stereomix des Albums umfasst…