Die 200 besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten: Tina Turner

Foto: Getty Images, Steve Rapport. All rights reserved.

American R&B and Pop singer Tina Turner, Holborn Studios, Clerkenwell, London, 5/16/1985. (Photo by Steve Rapport/Getty Images)

Platz 55: Tina Turner

Roh, leidenschaftlich und wild: Tina Turner ist nicht ohne Grund die Königin des Rock & Roll. Als Frontfrau der Ike & Tina Turner Revue überbrückte sie mit ihrem rauen, gefühlvollen Gesang die Trennung zwischen R&B und Pop und inspirierte Jahrzehnte lang Rocksängerinnen und -sänger dazu, ihre temperamentvolle Sinnlichkeit und emotionale Potenz zu imitieren, die auf Platten ebenso deutlich zu hören wie auf der Bühne zu sehen ist.

Während frühe Ike & Tina-Hits wie „Nutbush City Limits“ und „Proud Mary“ den Ton angaben, war es ihr wundersames Comeback in den Achtzigern, das ihr Vermächtnis festigte. Turners souveräne Beherrschung der glatten Produktionstrends der Achtziger auf Alben wie „Private Dancer“ und „Break Every Rule“ machte sie zu der Pop-Diva, die sie schon immer sein sollte, und gab den Ton für Pop-Rock-Hymnen und Power-Balladen für die nächsten Jahrzehnte an.