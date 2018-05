Zur Einstimmung auf den Tourstart auf die „Experience + Innocence“-Konzertreise, die am 02. Mai in Tulsa beginnt, zeigt 3sat in der Mediathek einen Mitschnitt der jetzt schon legendären Auftritte der Band vom 6. und 7. Dezember 2015 in Paris. U2 sagten die ursprünglich anberaumten Auftritte im November desselben Jahres wegen der Terroranschläge in Frankreich ab. Dementsprechend emotional geriet der Nachhol-Gig drei Wochen später, in dem die Musiker zu Frieden aufriefen. Wenig später erschien die Aufnahme auch als Homevideo.

„Nous n’avons pas peur“ („Wir haben keine Angst“) lautete das kämpferische Motto der Wiederholungskonzerte. Auch die Eagles of Death Metal kamen zu den Kollegen auf die Bühne der AccorHotels Arena, was zu Jubelstürmen führte. Beim Auftritt der Eagles am 13. November 2015 im Pariser Club Bataclan griffen die Terroristen die Zuschauer und die Band an, nun erinnerten Jesse Hughes und seine Musiker an die Opfer.

Setlist