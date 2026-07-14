U2: Alle Vorab-Singles im Ranking

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Wie diese Liste immer wieder zeigen wird, spiegelt die Qualität der Leadsingle eines U2-Albums nicht zwingend die Qualität des Albums selbst wider. Oft kommt sie nicht einmal annähernd heran. Das gilt besonders für „No Line on the Horizon“ von 2009, das die Rückkehr des Traumduos Brian Eno und Daniel Lanois markierte – jener Männer, die schon „The Joshua Tree“ und „Achtung Baby“ geprägt hatten.

Das Album mochte kulturell nicht so einschlagen wie die beiden Vorgänger, doch Songs wie „Moment of Surrender“, „No Line on the Horizon“, „Magnificent“ und „Breathe“ zählen zu U2s stärkstem Material der Neunziger. Der schwere Fehler: „Get On Your Boots“ als erste Single. Der riff-lastige Track ist ein Verwandter von „Elevation“ und „Vertigo“ – aber bei Weitem nicht so einprägsam. Dabei war das ein mutiges, experimentelles Album, das keinen Grund hatte, sich zu verstecken. „Moment of Surrender“ wäre die klügere Wahl als Opener gewesen; „Get On Your Boots“ hätte man als B-Seite vergraben können – oder gleich ganz auf dem Schneidetisch lassen.