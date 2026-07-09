U2 im „Street Of Dreams“-Kurzfilm mit David Beckham!

Der Trip von U2 nach Mexiko-Stadt hat nicht nur ein berauschendes Musikvideo für den ersten neuen Song ihres kommenden Albums geliefert, sondern auch Material für einen Kurzfilm. Der heißt ebenso „Street Of Dreams“ und wurde für Bank Of America gedreht.

Der Clou: Ex-Fußball-Star David Beckham tritt darin auf und auch Bono und seine Kollegen sind kurz in dem Vier-Minuten-Clip zu sehen,

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. der seit Mittwoch (08. Juli) im Netz steht

. Der ehemalige Freistoßspezialist der englischen Nationalmannschaft ist Sportbotschafter des Unternehmens. Wenig überraschend ist, dass es in dem Film um die „transformative Kraft des Sports“ geht.

Noch mehr Eindruck als der Ehemann von Spice Girl Victoria Beckham schindet aber die Jungschauspielerin Nevaeh Derricks. Sie spielt die als Fußballerin aufstrebende Calle. Und darum geht’s laut Beschreibung: „Nachdem ihr Leben aus den Fugen geraten ist, hält Calle am Fußball fest (…). Während sie sich durch Unsicherheit und Selbstzweifel kämpft, wird sie von Sir David Beckham geleitet, der als Personifizierung ihrer inneren Stimme auftritt – ein Beschützer, den nur sie sehen kann.“

Fußball in den USA populärer machen

Während der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA ist das Video (anders als zahlreiche Werbespots von David Beckham) nicht zu sehen, eine Kurzfassung wird aber laut „Variety“ im US-Fernsehen ausgestrahlt. Mit „Street Of Dreams“ unterstützen U2 nun das Bestreben der Bank Of America, bis 2030 jeder Schule in den USA den Zugang zum Fußball zu ermöglichen.

„Der Fußball hat mir Möglichkeiten eröffnet, die ich mir nie hätte vorstellen können, aber nichts davon wäre möglich gewesen ohne die Menschen, die auf meinem Weg an mich geglaubt haben“, sagte Beckham zur Premiere des Videos. „Durch meine Arbeit mit der Bank of America und Street Child United hatte ich das Privileg, unglaubliche junge Menschen aus aller Welt kennenzulernen, die unvorstellbare Herausforderungen mit Mut, Durchhaltevermögen und Hoffnung gemeistert haben. Ihre Geschichten gehen einem nicht mehr aus dem Kopf. Deshalb ist diese Kampagne so wichtig.“

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U2 ergänzten dazu in einem Statement: „Wir hatten im Mai die Gelegenheit, an der Street Child World Cup 2026 in Mexiko-Stadt teilzunehmen, und haben weit mehr mitgenommen, als wir erwartet hatten. Als stolze Unterstützer von Street Child United war es ein Privileg, persönlich dabei zu sein, großartigen Fußball zu sehen, die Atmosphäre zu genießen und mitzuerleben, wie diese außergewöhnlichen jungen Sportler allen vor Augen führen, wie Talent aussieht, wenn es sich weigert, ein ‚Nein‘ als Antwort zu akzeptieren.“

U2 und der Fußball

Ob Fußball wirklich für Millionen von Menschen ein derartiges Aufstiegsversprechen einlöst und nicht nur für einen sehr kleinen Teil von Talenten, mag dahingestellt sein. U2 positionieren sich derweil nicht zum ersten Mal als Förderer der Fußballkultur. Die Gruppe war gleich bei mehreren Fußball-Weltmeisterschaften Botschafter des US-Senders ESPN, um dem amerikanischen Publikum „Soccer“ etwas näherzubringen. Bono und The Edge steuerten zudem zur Europameisterschaft 2020 (gespielt wegen Corona erst 2021) den Song „We Are The People“ bei.

„Street of Dreams“ wurde von Radha Ganti und Robert Lopuski inszeniert, besser bekannt als King She. „Der Film handelt von der Reise eines Mädchens, aber eigentlich geht es um Widerstandsfähigkeit und darum, was passieren kann, wenn jemand an dich glaubt“, so King She. „Wir wollten diese Geschichte auf eine Weise erzählen, die fast mythisch anmutet. Musik, Fußball und Fantasie verschmelzen miteinander und schaffen neue Möglichkeiten.“

U2 haben versprochen, dass ihr neues Album spätestens Ende des Jahres erscheinen soll. Bisher hat die Platte noch keinen Titel. Nach zwei EPs vor einigen Monaten ist „Street Of Dreams“ der erste Vorbote der EP. Die Reaktionen der Fans darauf fallen allerdings eher gemischt aus.