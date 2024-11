U2 exklusiv: Edge über „Bomb“, Larrys Gesundheit und das neue Album

Vor nicht allzu langer Zeit spielte The Edge Songs von Noel Gallagher aus „How to Re-Assemble an Atomic Bomb“, einer neuen Sammlung von Outtakes aus U2s 2004er LP „How to Dismantle an Atomic Bomb“. „Sein Kommentar war: ‚Ich will mein Geld zurück‘“, sagt The Edge. „‚Ich habe damals gutes Geld für das bezahlt, was mir als die besten Songs verkauft wurde, und es stellt sich heraus, dass ihr uns etwas vorenthalten habt.‘“

U2-Fans werden am 29. November die Gelegenheit haben, zu sehen, ob sie Gallaghers Meinung teilen, wenn „How to Re-Assemble an Atomic Bomb“ zum Record Store Day erscheint. Einige der Songs auf dem, was die Band als „Schattenalbum“ bezeichnet („Picture of You“, „Luckiest Man in the World“, „I Don’t Wanna See You Smile“, „Are You Gonna Wait Forever“), waren bereits in ihrer fertigen Form oder in einer früheren Version zu hören, während andere („Evidence of Life“, „Treason“, „Country Mile“, „Happiness“, „Theme From Batman“) in den letzten 20 Jahren ungehört im Tresor lagen.

U2 – „Happiness":

Insgesamt bieten sie einen faszinierenden Einblick in den kreativen Prozess von U2 zwischen 2003 und 2004, als sie versuchten, an ihr Comeback-Album „All That You Can’t Leave Behind“ aus dem Jahr 2000 anzuknüpfen und ihre Relevanz in einer Post-Napster-Ära zu behaupten, in der nur noch wenige Rockbands des vorigen Jahrhunderts Hits in den Charts landeten. Es war ein schwieriger Prozess, der die Band dazu veranlasste, mitten im Prozess den Produzenten zu wechseln, von Chris Thomas zu Steve Lillywhite, und viele Tracks zu verwerfen, an denen sie monatelang gearbeitet hatten.

Wir haben uns mit The Edge auf Zoom getroffen, um über die mühsamen „Atomic Bomb“-Sessions zu sprechen, den Tresor für „How to Re-Assemble an Atomic Bomb“ zu plündern, den Status ihres nächsten Albums, die Gesundheit von Larry Mullen Jr. und darüber, welche Archivierungsprojekte in Zukunft anstehen könnten.

Hey Edge. Wo erwische ich dich gerade?

Ich bin in Dublin. Ich komme gerade von einer Aufnahmesession. Wir machen ein paar Demos und nehmen ein paar Songs auf, an denen wir gearbeitet haben. Es waren nur Bono und ich, aber es hat viel Spaß gemacht.

„Die richtige Art von Chaos“

Um auf „How to Dismantle an Atomic Bomb“ zurückzukommen, ich erinnere mich, dass Bono damals der Presse sagte, sein Ziel sei es, ein Gitarrenalbum aufzunehmen, und er habe sich von The Who, The Clash und The Buzzcocks inspirieren lassen. War das auch dein Ziel?

Auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten das Gefühl, dass dies der richtige Zeitpunkt war, um unsere frühe Inspiration zu erforschen. Die ersten kreativen Impulse von U2 kamen auf, als wir zusammen im Zimmer spielten und sehr einfache Songformen erforschten, die von Gitarre, Bass und Schlagzeug angetrieben wurden. Die Einschränkungen, die dadurch entstehen, sind eine interessante Herausforderung, weil man nur mit diesen Instrumenten arbeiten muss und die Dynamik zu einem äußerst wichtigen Teil des kreativen Prozesses wird. Und so sind wir wirklich sehr bewusst mit diesen Gedanken an das Album herangegangen.

Wie bist Du auf diese Idee gekommen?

Wir haben unter anderem eine Tradition genutzt, die wir mit Daniel Lanois entwickelt haben und die wir Power Hour nennen. Egal, was wir gerade taten, einmal oder zweimal pro Woche gingen wir alle in einen Raum und improvisierten einfach zusammen. Oft kamen wir mit zwei oder drei verschiedenen Ideen für einen Track heraus.

Wenn man das macht, muss man in Echtzeit auf das reagieren, was die anderen Bandmitglieder tun, und sie müssen auf das reagieren, was man selbst tut. Dabei kann man sehr überraschende Ergebnisse erzielen. Und ich denke, dass diese Sammlung sehr deutlich zeigt, dass es sich hier um eine leicht verrückte U2 handelt, und zwar auf großartige Weise. Es nutzt, denke ich, die richtige Art von Chaos, bei dem ein radikales Element das ist, worauf wir uns alle stürzen, um damit zu arbeiten, was auch immer es sein mag. Es könnte ein Schlagzeugpart von Larry oder ein Basspart von Adam [Clayton] sein, oder es könnte etwas sein, das ich mache, aber plötzlich gibt es eine Faszination um ein Musikstück.

Ihr habt mit dem Produzenten Chris Thomas angefangen. Er hat mit „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols“ eine der großartigsten Gitarrenplatten aller Zeiten aufgenommen. Aber nach einigen Monaten mit ihm habt ihr mit Steve Lillywhite die Richtung geändert. Was hat eure Frustration während der Chris-Thomas-Sessions verursacht und zu dem Wechsel geführt?

Ich denke, wir haben mit Chris einige große Fortschritte gemacht. Aber als wir uns die Rohfassungen anhörten, die wir hatten, wurde uns klar, dass Chris‘ Instinkt, das Chaos zu zügeln, die Oberhand gewann, während wir versuchten, es weiter voranzutreiben. Und einige der Tracks klangen uns einfach zu höflich. Also sagten wir, ohne wirklich eine feste Entscheidung zu treffen: „Nun, lass uns einfach ein paar Sessions mit Steve machen und sehen, ob es uns in eine andere Richtung führt.“

Wir haben uns sehr offen darüber Gedanken gemacht, wer das Personal sein würde. Aber ziemlich schnell sind wir in einen eher organischen Prozess verfallen, den wir, glaube ich, über Jahre hinweg mit Steve entwickelt haben. Er ist sehr praktisch veranlagt, er unterstützt uns sehr und er ist sehr optimistisch. Und ich denke, er wusste auch sehr gut, wozu wir beide fähig waren und wo unsere Schwächen lagen, und er konnte das Beste aus uns herauskitzeln, ohne, wie ich vermute, durch die Grenzen der Band eingeschränkt zu sein. Während unserer Post-Punk-Phase war das der springende Punkt. Wir wollten es einfach halten und wir wollten es direkt halten.

„Oh Mann, ich glaube, hier steckt mehr drin als in diesem ‚Native Son‘-Song“

Steve kennt euch schon seit den Anfängen. Er kennt euch alle vier gut.

Genau. Und wir hatten einige großartige Ideen und großartige Songansätze. Ein gutes Beispiel dafür, wie dieser Wechsel geholfen hat, ist „Vertigo“, wo es eine Version dieses Songs namens „Native Son“ gab, die fertig war. Es war ein wirklich glaubwürdiger, guter Song, ein solider, schöner Rock’n’Roll-Song. Aber Steve meinte: „Ich glaube, ihr könntet wahrscheinlich einen besseren Backing Track machen“, was wir an einem Tag taten, an dem Bono nicht da war. Adam, Larry und ich gingen hinein und nahmen insgesamt drei Takes im Raum auf, von denen wir einen auswählten.

Als Bono anfing, darüber zu singen, meinte er: „Oh Mann, ich glaube, hier steckt mehr drin als in diesem ‚Native Son‘-Song.“ Also haben wir weitergemacht und er hat ein paar neue melodische Ideen eingebracht und wir haben es irgendwie aus der Welt des ernsten Reportagestils der Lyrik herausgenommen und in etwas viel Verspielteres verwandelt. Das hat dem Song eine ganz andere Perspektive gegeben und am Ende wurde es ein viel besserer Song, komplexer. Das ist also, wie gesagt, die richtige Art von Chaos, die gefehlt hat.

Standet ihr zu diesem Zeitpunkt unter Druck, an „All That You Can’t Leave Behind“ anzuknüpfen? Ihr hattet mit „Beautiful Day“ einen so großen Hit, dass das Rampenlicht plötzlich wieder sehr hell war.

Ja und nein. Wir wollten keine weitere Version von „All That You Can’t Leave Behind“ machen, also beschlossen wir, als Reaktion auf den Erfolg von „Beautiful Day“ etwas viel Härteres und Gitarrenlastigeres zu versuchen.

U2 – „Beautiful Day":

Jedes U2-Album ist eine Art Reaktion auf das vorherige. Ich denke, wir standen also unter einem gewissen Druck, etwas nachzulegen, aber wir wollten uns nicht wiederholen. Das ist uns in der Vergangenheit nie gelungen, und bei unserer besten Arbeit geht es immer um Entdeckungen und darum, uns musikalisch neu zu erfinden. Das war also ein wichtiger Grund für unsere Entscheidung, dieses Album aufzunehmen.

Lass uns über einige der Songs auf dieser neuen Veröffentlichung sprechen. „Picture of You“ ist eindeutig einer, an dem ihr lange gearbeitet habt, da wir bereits Versionen davon gehört haben, die sowohl „Fast Cars“ als auch „Xanax and Wine“ genannt wurden.

Nun, das ist nicht ungewöhnlich für U2 mit dieser Art von Zellteilung, die bei uns auftreten kann. Es gab ein Demo, das in Achtung Baby einfloss und schließlich zu „The Fly“ und „Zoo Station“ führte, das „Lady With the Spinning Head“ genannt wurde. Und im Fall dieses gitarrenlastigen Riffs entstanden „Xanax and Wine“, „Fast Cars“ und „Picture of You“.

Es klingt, als hätte Bono für einige der Songs neue Vocals aufgenommen.

Nicht für alle, aber ja. Als wir die Songs fertigstellten, versuchten wir, dem Geist und der Arbeit, die vor 20 Jahren geleistet wurde, treu zu bleiben. Und nur in ein oder zwei Fällen hatten wir das Gefühl, dass wir wirklich eingreifen und viel von unserer Arbeit einbringen mussten. Und „Picture of You“ kommt dem Original mit einigen Harmoniegesängen ziemlich nahe. „All Because of You“ ist dasselbe. ‚Wait Forever‘ ist genau dasselbe. Wir haben daran überhaupt nichts verändert. Aber ‚Treason‘ brauchte neue Vocals, weil ganze Abschnitte fehlten, die keinen Text hatten. Und dann ‚Luckiest Man in the World‘ … ein Teil davon wurde aus der früheren Version als ‚Mercy‘ beibehalten.

U2 – The Making of Vertigo:

Erzähl mir von „Evidence of Life“. Ich hatte noch nie etwas von diesem Song gehört.

Er entstand in der Zeit, kurz bevor Steve an Bord kam. Ich ging mit nur ein paar Ideen ins Studio. Hatte ein paar Tage Zeit und habe diesen Track einfach aufgenommen. Nun, ich glaube, das bin ich, wie ich Schlagzeug spiele. Es ist dasselbe Schlagzeug, das ein wenig im ganzen Song verwendet wird, also nehme ich an, dass es kein richtiger Schlagzeuger sein konnte, weil sie den ganzen Song gespielt hätten, aber ich habe hier und da acht Takte, die mir gefallen haben, also haben wir es einfach zerhackt.

Man entwickelt sich ständig weiter. Dinge werden beiseitegelegt und man kommt einfach nie wieder darauf zurück.

Manchmal, wenn es an der Zeit war, über B-Seiten nachzudenken, mussten wir zurückblicken und sagen: „Nun, was ist damit?“ Und ich erinnere mich, dass ich darüber nachdachte, was zu „Country Mile“ und was zu „Happiness“ wurde. Ich dachte damals: „Oh nein, nein, nein, die sind zu gut, um B-Seiten zu sein. Wir kommen irgendwann darauf zurück.“

„Aber ich liebe dieses Lied wirklich“

„Treason“ wurde von Dave Stewart produziert. Wie kam es dazu?

Sie nahmen im Vorfeld des Nelson-Mandela-Konzerts, das wir alle in Südafrika gaben, einige Stücke auf, und alles, was wir hatten, war ein Groove, ein paar Chorgesänge und etwas Gitarre. Wir haben damals ein wenig daran gearbeitet, aber auch hier gab es noch keinen fertigen Text. Wir haben es damals beiseitegelegt. Aber ich liebe dieses Lied wirklich. Es ist ziemlich einzigartig. Es ist ziemlich anders für uns.

Als ich „Country Mile“ zum ersten Mal hörte, war meine Reaktion: „Warum zum Teufel ist das nicht auf dem Album gelandet?“

Ich liebe diesen Song. Es gibt eine Version mit einem etwas anderen Anfang, die Radioversion. Die gefällt mir noch besser. Ich glaube, als wir sie damals gemacht haben, hatte sie einen anderen Haupttext. Die Idee für den Text von ‚Country Mile‘ kam uns, als wir die Songs überarbeiteten. Ich glaube, wir hatten damals das Gefühl, dass der Inhalt des Liedtextes bereits auf dem Album abgedeckt war. Aber ich denke mir: „Ja, was haben wir uns dabei gedacht?“

So ist es auch mit ‚Happiness‘. Das ist so ein großartiger, funky Groove.

Das war ein weiteres Lied, für dessen Fertigstellung wir einfach keine Zeit hatten. In der Eile, am Ende ein Album fertigzustellen, muss man immer Kompromisse eingehen. Man überlegt: „Also, entweder das oder das?“ Ich weiß nicht mehr, wie die Entscheidung ausfiel, aber ich glaube, es lag auch diesmal daran, dass wir die Texte noch nicht fertig hatten. Diese Songs befanden sich noch alle in der Entwicklung, aber ich erinnere mich, dass ich damals dachte: „Das werden wir irgendwann veröffentlichen. Das ist ein großartiger Song.“

U2 – „Are You Gonna Wait Forever":

„Are You Gonna Wait Forever“ geht auf die „All You Can’t Leave Behind“-Sessions mit Eno und Lanois zurück.

Ja. Bei U2-Alben ist es immer so, dass sich die Tür zu einem Album schließt, aber wenn man mit der nächsten Platte anfängt, gibt es eine Fortsetzung. Die allererste Version von ‚City of Blinding Lights‘ war auf dem „Pop“-Album, und wir haben es einfach nicht ganz geschafft. Chris Thomas war uns eine große Hilfe, um das hinzubekommen.

Ich hatte noch nie von „Theme From The Batman“ gehört. Für welches Batman-Projekt wurde es geschrieben?

Ich wurde gebeten, den Titelsong für eine Zeichentrickserie von Batman zu schreiben. Wir sagten einfach: „Lass es uns einbauen“, weil es nie veröffentlicht worden war. Vielleicht ist es irgendwo auf YouTube zu finden, aber es ist nie auf einer U2-Platte erschienen.

„Eine Reinheit, die sehr überzeugend ist“

Du bist der einzige Musiker in dem Song und hast ihn produziert. Es ist eher wie ein Edge-Solotrack.

Das ist es in der Tat. Aber es fühlte sich an, als wäre es Teil dieses Moments, Teil dieser Zeit. Und ich denke, das ist es, was an dieser Sammlung Spaß macht, diese kleinen Einblicke in unsere Gedankenwelt.

„All Because of You 2“ ist eindeutig eine frühere Version des Songs.

Das war eine der ersten Versionen. Wir haben zwar an der Stimme und dem Text gearbeitet, aber ich glaube, es gibt ein paar neue Arrangements für die Hintergrundstimme. Aber für mich fasst es irgendwie zusammen, was wir versucht haben zu tun. Ich glaube, wir waren uns bewusst, dass es eine große Energie in sich trug, aber ich nehme an, wir haben den melodischen Inhalt in Frage gestellt. Und so gingen wir zurück ans Reißbrett, und die Version, die auf dem Album herauskam, war um einiges melodischer. Aber ich glaube, es hat auch etwas verloren, während dies einfach vollständig ist. Es ist, was es ist. Ich glaube, es hat eine Reinheit, die sehr überzeugend ist.

U2 – „Where The Streets Have No Name":

Was passiert jetzt? Seid ihr schon tief in die Arbeit am nächsten Album eingestiegen?

Wir arbeiten an so vielen verschiedenen Dingen. Während des gesamten Covid-Lockdowns habe ich wie verrückt an der Erstellung von Tracks und Songideen gearbeitet. Wir fangen also an, einige davon durchzugehen, und wir haben eine Menge Material, durch das wir uns durcharbeiten müssen, um zu sehen, was es ist. Und ich denke, wir befinden uns in der großartigen Flitterwochenphase, in der viel experimentiert wird und wir uns alle möglichen musikalischen Themen ansehen. Ich denke, die Gitarre wird ein großer Teil der nächsten Platte sein, aber ich denke nicht, dass es ein Heavy-Rock-Album wird. Ich denke, es wird eine ganz andere Art der Verwendung der Gitarre sein, keine reine Rock-Sache.

Das haben wir noch nie gemacht. Das passt einfach nicht zu uns. Wir haben immer versucht, das Instrument nicht auf eine zu Mainstream-orientierte und normale Art und Weise zu verwenden. Wir haben immer versucht, Wege zu finden, die Gitarre auf eine Weise zu verwenden, die noch nie zuvor gehört wurde, und es scheint, dass dies ein wichtiger Teil dessen ist, was uns begeistert.

„Ja, wir haben eine Session mit Larry gemacht“

Es ist fast so, als müssten wir unseren Weg in die Gegenkultur finden und das den Massen näher bringen, anstatt immer zu versuchen, herauszufinden, was gerade angesagt ist, was in Mode ist, was los ist. Das Gleiche passiert gerade mit uns, und die Songs werden uns die Richtung des Albums vorgeben. Die Musik rückt in den Fokus.

Wie geht es Larry? Kann er im Studio Schlagzeug spielen?

Ja, wir haben eine Session mit Larry gemacht. In ein paar Wochen machen wir eine weitere und es macht uns großen Spaß. Also ja, wir wollen es natürlich nicht übertreiben, aber ja, es läuft großartig und er ist in Topform. Es ist schön, Zeit mit ihm im Studio in einer kreativen Umgebung zu verbringen.

Wissen Sie schon, wer die Platte produzieren wird?

Wir arbeiten mit Jacknife [Lee] zusammen und ich genieße die Zusammenarbeit mit ihm wirklich sehr. Und wir haben weitere Sessions für potenzielle andere Projekte gebucht, die wahrscheinlich alle in das U2-Projekt einfließen werden, aber wir arbeiten auch mit anderen Leuten zusammen und genießen das. Wir befinden uns wirklich in der Phase des Experimentierens und lassen uns von der Musik sagen, was wir tun sollen. Es macht im Moment einfach viel Spaß.

U2 – „Picture of You":

Denkt ihr schon über die nächste Tour nach? Könnten es Stadien sein? Arenen?

Wir können noch nicht wirklich viel über die Tour nachdenken. Es gab einige Gespräche darüber, was wir tun könnten. Aber für uns ist es, wie ich bereits sagte, so, als würde ein Album auf das reagieren, was zuvor passiert ist. Ich denke also, dass wir auf das, was wir gerade gemacht haben, nämlich Sphere, mit etwas ganz anderem reagieren werden. Aber was das sein wird, wissen wir noch nicht genau.

Wir freuen uns darauf, rauszukommen und unsere Fans zu sehen und dorthin zu gehen, wo sie sind. Ich denke, das wäre wichtiger, als wenn sie zu uns reisen würden. Das hilft auf einigen Ebenen, die CO2-Emissionen von Tourneen zu reduzieren, aber ich denke, wir können einen Weg finden, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und trotzdem auf Tour zu gehen und unsere Fans dort zu sehen, wo sie sind.

„Ich kann es kaum erwarten, etwas herauszubringen“

Zum Abschluss würden viele Fans gerne ein riesiges „Pop“-Box-Set hören, möglicherweise zum 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2027, und „Songs of Ascent“, das ungehörte „No Line on the Horizon“-Schwesteralbum. Könnte eines dieser Dinge das Licht der Welt erblicken?

Ich würde sagen, beides ist ziemlich wahrscheinlich, aber wir haben noch nicht wirklich Energie in sie gesteckt. Aber ja, definitiv. Wie gesagt, ich habe 100 angefangene Songs, durch die wir uns durcharbeiten. Es gibt so viele Songideen von jedem U2-Album, das veröffentlicht wurde, und ich bin sicher, dass wir irgendwann etwas mit „Pop“ machen werden. Daran erinnere ich mich sehr gerne. Damals wurde viel und cool experimentiert. Also ja, ich bin sicher, dass es passieren wird.

Das ist die längste Pause, die es je zwischen zwei Alben mit neuem Material gab. Viele Fans sind schon sehr gespannt, was als Nächstes kommt.

Ich auch. Ich kann es kaum erwarten, etwas herauszubringen und hoffentlich auf Tour zu gehen.