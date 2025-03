Die 12 besten Soundtrack-Songs von U2

U2 haben schon immer Musik gemacht, die man als Soundtrack bezeichnen könnte. Denken Sie an die dramatischen Klanglandschaften, die sich aufbauen und aufbauen, bevor sie sich zu großartigen, das Tal füllenden, sich um 360 Grad drehenden Hooks („Bad“, „Where the Streets Have No Name“) öffnen. Oder an die stimmungsvollen, montagefähigen Synthie- und Bass-Texturen, die sie mit Eno und Lanois geschaffen haben. „Promenade“, „Mothers of the Disappeared“. Sie erinnern an großartige Michael-Mann-Filme, die nie gedreht wurden. Es ist also nicht überraschend, dass Hollywood anrief. Insbesondere nachdem die Jungs aus Dublin mit Rattle & Hum selbst zu Filmstars wurden.

Doch abgesehen von einigen zaghaften Versuchen in den 1980er Jahren begannen U2 erst 1991 mit der Arbeit am Prinzip Soundtrack. Damals wandte sich der deutsche Regisseur Wim Wenders an die Band, um Musik für sein Science-Fiction-Epos Bis ans Ende der Welt zu suchen. Seitdem machen U2 die Arbeit am Soundtracks zu einem integralen Bestandteil ihrer Kunst.

Von diesem Zeitpunkt an haben U2 nebenbei als situative Songwriter gearbeitet, indem sie Melodien außerhalb ihrer eigenen Songzyklen schufen – und gelegentlich für Sänger, die nicht Bono hießen. Dies ermöglichte es ihnen, mit so unterschiedlichen Stilen und Genres wie Jazz, Lounge, keltischer Balladendichtung und süßem Pop zu experimentieren.

Ein Schattenalbum von U2

Zusammengenommen decken die folgenden 12 Songs die gesamte Bandbreite ab. Dennoch bilden sie ein überraschend zufriedenstellendes, seltsam zusammenhängendes und einzigartig unbefangenes Gesamtwerk. Ein Schattenalbum von U2, das nur im Rückspiegel sichtbar ist.

„Until the End of the World“

Until the End of the World, 1991

U2 spielten mit einigen Elementen herum, die später zu dem Song werden sollten – der heute dank des Helikopter-Riffs von Edge zu einem ihrer charakteristischen Live-Songs geworden ist. Aber erst als Regisseur Wim Wenders die Band bat, zu seinem weltumspannenden Science-Fiction-Epos beizutragen, nahm das Ganze wirklich Gestalt an.

Rückblickend betrachtet hat Wenders U2 weit mehr gegeben als sie ihm. Ihr Beitrag ist nur einer von vielen großartigen Songs auf einem Soundtrack mit Nick Cave , den Talking Heads und Leonard Cohen . Viel bedeutender ist jedoch, dass der Film und sein Titel eine apokalyptische Prämisse boten. Die beschwor Bonos eigene Beschäftigung mit Gott und Erbsünde herauf, und in der Figur des Judas („Ich küsste deine Lippen und brach dein Herz“) fand er die Stimme für die spirituelle Abkehr, die Achtung Baby zugrunde liegt.

„Stay (Faraway, So Close!)“

Faraway, So Close!, 1993

Wenders kehrte zu U2 zurück, um einen Beitrag zu seiner Fortsetzung von Wings of Desire zu leisten. Und brachte einen der besten Popsongs der Band mit. Nach „Achtung Baby“ und der Arbeit an neuem Material in einem lebhafteren, weniger angestrengten Modus produzierte die Band dieses ausladende, herzergreifende Liebeslied mit offenem Gesang. Was untypisch für eine Ära ist, in der Bono zu Falsett oder flachem Affekt neigte. Es sticht als Ausreißer unter den rauen, radioaktiven Steinen von „Zooropa“ hervor. Aber es ist so ziemlich das Beste, was aus dem unglückseligen „Faraway, So Close!“ hervorgegangen ist.

„Conversation on a Barstool“

Short Cuts, 1993

Bono und The Edge lösten sich von ihrer Rhythmusgruppe, um diesen mäandernden, whiskeygetränkten Jazzsong für Robert Altmans Short Cuts zu schreiben. Die Songwriter tauschen gitarrenbasierte Kompositionen gegen ein klavierbasiertes Arrangement ein. Und verzichten auf bekannte Reimschemata zugunsten eines unverblümten, gesprächsorientierten Ansatzes. Und durch die bittersüße, unendlich bewegende Stimme der legendären Sängerin Annie Ross ist der Song nicht wiederzuerkennen als etwas, das aus der Welt von U2 stammt. Abgesehen von seiner Melancholie, Sehnsucht und verletzten Widerstandsfähigkeit, die klanglich dem Stil der Band aus den frühen Neunzigern entsprach.

„In the Name of the Father“

In the Name of the Father, 1993

Als Nächstes nahm Bono eine Auszeit von Edge. Er arbeitete mit dem englischen Künstler Gavin Friday an mehreren Beiträgen zu Jim Sheridans mitreißendem, Oscar-nominiertem Film über einen zu Unrecht inhaftierten nordirischen Rebellen zusammen. Der Titelsong, der den Film eröffnet, beginnt ganz im Stil von U2. Ein sich langsam aufbauender Marsch im Stil von „Sunday Bloody Sunday“. Und explodiert dann in etwas, das gleichzeitig industriell und stammesbezogen, westlich und östlich ist, und erinnert geschickt an Jahrhunderte (und Kontinente) politischer Konflikte. Unterbrochen von einem einzigen gehämmerten Gitarrenakkord und Bonos eindringlichem Versprechen, „dir in die Tiefe zu folgen“.

Ebenfalls hervorragend ist das von Sinéad O’Connor gesungene „ You Made Me the Thief of Your Heart “, eine magnetisch-melodische Ballade, die in eine tanzbare keltische Hymne ausbricht, die wie für O’Connors Talente maßgeschneidert ist.

„Hold Me Thrill Me Kiss Me Kill Me“

Batman Forever, 1995

Wer hätte gedacht, dass die Möchtegern-Camp-Version von „Titanic trifft auf Eisberg“ aus der Joel-Schumacher-Ära der Batman-Franchise eine der besten Radiohymnen von U2 inspirieren würde? Das Lied spielt sowohl mit dem Camp (Bono im Glam-Trash-Mephisto-Modus; der von Russ Meyer abgeleitete Titel) als auch mit dem Bombast (ein schwebender, hollywood-romantischer Refrain, ein Gitarrenriff, das von einem Streichorchester verstärkt wird), während es alles auf einige der eingängigsten Hooklines von Edge aller Zeiten aufbaut.

Es ist ein Objekt absurden, bedeutungslosen Spaßes. Die Art von Objekt, die während der selbsternsten Rattle & Hum-Ära undenkbar gewesen wäre. Außer bei U2 ist selbst ein Verriss nicht wirklich ein Verriss. „Du weißt nicht, was du tust“, stachelt Bono an, „Babe, es muss Kunst sein.“

„GoldenEye“

GoldenEye, 1995

U2 umwarben mit „Hold Me Thrill Me Kiss Me Kill Me“ das Lager, aber transzendierten letztlich. Nun begnügten sich Bono und The Edge damit, mit „GoldenEye“ einfach ins Schwarze zu treffen. Der Song ist ein perfekt brauchbares James-Bond-Thema, das als nostalgisches Gefäß für klassische Bond-Themen der Sechzigerjahre dient. Und es wird durch staccatoartiges Zupfen von Streichern, Blechbläser-Einspielungen und einen Bossa-Nova-Shuffle komplettiert. Die Songwriter beweisen jedoch erneut, dass sie auch für andere Sänger schreiben können, indem sie Tina Turner in den tiefen, fiesen Tönen ihres Stimmregisters spielen lassen. Bevor sie die Dinge für ein angemessen haarsträubendes großes Finale öffnen.

„Your Blue Room“

Beyond the Clouds, 1995

Die ernsthaften Ausflüge der Band in die Welt der Filmmusik erreichten ihren Höhepunkt, als sie ein ganzes Album mit Songs für Filme aufnahmen. Und zwar für imaginäre Filme. Original Soundtracks 1 war eine Art Erweiterung des laufenden Projekts Music for Films von Produzent Brian Eno. Es wich so sehr vom Standardweg von U2 ab, dass die Band davor zurückschreckte, es offiziell zu veröffentlichen. Sie druckten den Namen Passengers auf das Cover und sorgte dafür, dass nur ein Bruchteil ihres üblichen Publikums das Album finden würde.

Wie sich herausstellt, steht die Platte nicht nur im Einklang mit U2s klanglich verspielter Musikproduktion der frühen Neunziger. Sondern zeigt die Band auch von ihrer musikalisch engagiertesten Seite, wobei sie sich ganz den einzelnen Songs und nicht der Selbstdarstellung verschrieben hat. Zwei Songs auf der Platte waren eigentlich für einen Film gedacht, Michael Antonionis Beyond the Clouds (Co-Regie führte der häufige U2-Mitarbeiter Wim Wenders).

„Beach Sequence“ ist nie viel mehr als ein Groove und eine Stimmung. Aber bezaubernd genug, um den Film vorübergehend in Visionen von John Malkovich zu parken, der aufs Meer hinausstarrt. Das schleppende, von Kirchenorgeln angetriebene „Your Blue Room“ dient als wehmütiges, gespenstisches Finale des Films (mit einer gesprochenen Coda von Adam Clayton).

„Mission Impossible Theme“

Mission Impossible, 1996

Während Bono und The Edge sich an James-Bond-Themen versuchen, haben Bassist Adam Clayton und Schlagzeuger Larry Mullen Jr. mit dieser industrialisierten Adaption des Titelsongs der TV-Show aus den 1960er Jahren ihr eigenes Können als Filmkomponisten unter Beweis gestellt. Das Duo holt alles aus dem Groove heraus. Aber statt eines kantigen Neunziger-Remixes eines Liedes aus dem Kalten Krieg klingt der Track eher wie ein veralteter Überbleibsel aus den Achtzigern von Jan Hammer. Komplett mit einem Synthie-boppigen, für einen Samstagmorgen-Cartoon würdigen Unterthema bei 1:24. Für U2 – und für die Kultur im Allgemeinen, die den Song auf Platz sieben der Hot 100 sah – waren dies seltsame Tage, an denen die Sättigung fast ihren Höhepunkt erreichte.

„I’m Not Your Baby“

The End of Violence, 1997

Die vierte Zusammenarbeit zwischen der Band und dem Regisseur Wim Wenders innerhalb von sechs Jahren brachte dieses gemächliche, abgehackte Duett (das erste) zwischen Bono und Sinéad O’Connor hervor. Der Song ist eine halb dekonstruierte, halb halbherzige Hymne. Und klingt wie ein schlaffer Studio-Outtake aus dem Album Pop – auf eine gute Art und Weise. Inmitten eines durchdringenden Sprudelns von Samples und Loops (mit freundlicher Genehmigung von Flood und Howie B) und den gelegentlichen Nudelgeräuschen und Grollen von The Edge tauschen die Bono und Sinead Flüstern, Schreie und Raps aus. Bleiben dabei aber absichtlich nicht synchron, was den beunruhigenden Refrain effektiv destabilisiert. „Alles ist in Ordnung, alles ist in Ordnung. Ich bin nicht dein Baby … bitte“.

„The Hands That Built America“

The Gangs of New York, 2002

Dank dieses hochkarätigen Epos von Martin Scorsese und der PR-Taktik von Harvey Weinstein, der alle Register zog, erhielten U2 nach einem Jahrzehnt hervorragender Soundtrack-Arbeit endlich eine Oscar-Nominierung. Schade nur, dass es für ihren schlechtesten Filmsong war. „The Hand That Built America“, ein endloser, überproduzierter, selbstgefälliger Klagelied, lässt genau das Drama vermissen, das er zur Schau stellen will. Und bietet eine achselzuckende Melodie, die nur widerwillig von einem Refrain ablenken will, dessen schmalzige Symbolik von einer Ablenkung profitiert hätte.

Schlimmer noch ist, dass der Song in das Finale eines ansonsten großartigen Films eindringt und eine Katharsis torpediert, die fast drei Stunden lang aufgebaut wurde.

„The Ground Beneath Her Feet“

The Million Dollar Hotel, 2000

Die Verschmelzung von U2 und Wim Wenders erreichte (und verbrannte scheinbar) mit The Million Dollar Hotel ihren Höhepunkt. Eine magisch-realistische Irrenhaus-Romanze, die von Bono selbst erdacht wurde. Der Film war ein ziemliches Durcheinander. Aber die Band brachte einige brauchbare Titel heraus. Darunter das zum Shuffle-Revival-Song gewordene „Stateless“. Und dieses Lied über unerwiderte Liebe, dessen Text direkt aus Salman Rushdies gleichnamigem Roman stammt.

Unter Bonos zartem, zum Bauchtanz anregendem Knistern verbirgt sich eine Melange aus Tönen und Texturen. Darunter eine eindringliche Orgel, Daniel Lanois‘ Space-Country-Gitarrenpickings, der Big-Sky-Bombast von The Edge, Larry Mullen Jr.s gleichmäßiges Besenspiel und verschiedene Blips und Effekte.

„Ordinary Love“

Nelson Mandela: Long Walk to Freedom, 2013

Nach einer Golden-Globe-Nominierung 2009 für „Winter“, eine schön zurückhaltende, sich dem Wind entgegenstreckende, bekenntnishafte Hymne aus dem Film „Brothers“, erhielten U2 ihre zweite Oscar-Nominierung. Ein mitreißendes, pluralistisches Plädoyer für Mandela: Long Walk to Freedom. Die Komposition und Instrumentierung sind wenig überraschend. The Edge bedient sich aus einem vertrauten Repertoire an Tricks. Und ein Klavier drängt auf Eindringlichkeit.

Und im Gegensatz zur stumpfen Hammer-Strenge von „The Hands That Built America“ ist es ein subtiler und letztlich wirkungsvollerer Titelsong. Es ist kein „Until the End of the World“. Aber das muss es auch nicht sein. Als Auftragswerk muss der Song zunächst dem Film dienen.

Bemerkenswert ist, dass es so viele dieser Songs geschafft haben, sowohl der Kunstfertigkeit als auch der Vorstellungskraft von U2 zu dienen und sie zu erweitern.