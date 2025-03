Fellows Of The Ivors Academy: Große Ehre für U2

U2 haben in ihrer erstaunlichen Karriere in den letzten Jahrzehnten so ziemlich jeden Preis erhalten, den die Musikbranche zur Verfügung stellt. Doch nun bekommen Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. eine durchaus überraschende Auszeichnung. Sie werden zu Ivors Academy Fellows ernannt.

Nach den Bee Gees sind U2 erst die zweite Band, der diese Ehre zuteil wird. Zudem sind sie die ersten irischen Songwriter, die in den erlauchten Kreis Einzug erhalten. Paul McCartney, Elton John, Sting, Peter Gabriel und Kate Bush sind ebenfalls Ivors Academy Fellows. Insgesamt gibt es nun 32 Fellows.

Im vergangenen Jahr wurde Bruce Springsteen Preisträger. Er war bis jetzt neben dem amerikanischen Komponisten John Adams und dem französischen Komponisten Pierre Boulez der einzige nicht-britische Kandidat auf der Liste.

U2 haben auch schon vier Ivor Novello Awards gewonnen

Die Auszeichnung wird bei der Veranstaltung The Ivors with Amazon Music im Grosvenor House in London am 22. Mai verliehen. Die Nominierten für den diesjährigen Ivor Novello Award werden am 23. April bekannt gegeben Es ist der bekannteste Preis der Ivors Academy (früher: British Academy Of Songwriters, Composers And Authors) .

Neben ihren 22 Grammys haben U2 im Laufe ihrer Karriere auch vier Ivor Novello Awards gewonnen, den Special Award For International Achievement (1994), Best Song Musically and Lyrically für „Walk On“ (2002), Outstanding Song Collection (2003) und International Hit of the Year für „Vertigo“ (2005).

Während die halbe Welt (außer vielleicht ein paar immer noch verärgerte Apple-User) auf ein neues Album der Iren wartet, teilten U2 zuletzt zum Jahrestag der Invasion in der Ukraine ein Klavierstück. Drummer Larry Mullen Jr. deutete in einem Interview eine Tour im kommenden Jahr an.