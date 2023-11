U2 live im The Sphere: „Seconds“, „Sunday Bloody Sunday“ und „Two Hearts Beat as One“ im Video

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 29: (Exclusive Coverage) Bono, The Edge, Adam Clayton and Bram van den Berg of U2 perform during opening night of U2:UV Achtung Baby Live at Sphere on September 29, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation)

Die Residency-Shows von U2 im The Sphere in Las Vegas begeistern die Zuschauer weiterhin – für Besucher des Konzerts am 3. November gab es nun aber sogar eine besondere Überraschung. Die Band änderte an diesem Abend ihre gewohnte Setlist und spielte drei Songs, die sonst nicht zu hören sind.

Nach Songs wie „The Fly“ und „One“ spielten U2 in Las Vegas auch erstmals drei Songs vom 1983 erschienenen Album „War“. Dazu gehörte „Sunday Bloody Sunday“ in einer bewegenden Acoustic-Version.

Doch der Hit sollte nicht die einzige Überraschung des Abends bleiben: Die Band performte auch „Seconds“, den sie zuletzt 1985 live vor Publikum gespielt hatte. Darüber hinaus bekamen die Fans den von Bono als Honeymoon-Track betitelten Song „Two Hearts Beat as One“ zu hören – dieser war seit 2015 nicht mehr Teil der Live-Show. Ergänzt wurde der Song durch ein Snippet von Echo and the Bunnymen.

Wie Bono dem Publikum erklärte, sei dieser Teil der Show, bei dem sie auf der erleuchteten Turntable-Bühne stehen, zum Improvisieren gedacht. Jeder der Musiker könne Vorschläge machen, welches Album am jeweiligen Abend mit ein paar Akustiksongs gewürdigt werden solle. So hat sich die Band am 3. November für „War“ entschieden – und damit vielleicht auch bewusst mit ruhigen Klängen ein Zeichen in der aktuell angespannten politischen Lage gesetzt.

U2: Die komplette Setlist vom Auftritt am 3. November 2023

Im Folgenden erfahren Sie, welche Songs außerdem von U2 am 3. November im The Sphere gespielt wurden.

Zoo Station

The Fly

Even Better Than the Real Thing

Mysterious Ways

One

Until the End of the World

Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

Tryin‘ to Throw Your Arms Around the World

All I Want Is You

Two Hearts Beat as One

Seconds

Sunday Bloody Sunday

Acrobat

So Cruel

Ultraviolet (Light My Way)

Love Is Blindness

Elevation

Atomic City

Vertigo

Where the Streets Have No Name

With or Without You

Beautiful Day