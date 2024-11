Video: Mark Wahlbergs Restaurant geht in Flammen auf

Im Restaurant von Mark Wahlberg ist am Mittwochabend (06. November) ein Feuer ausgebrochen. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Erst vor ein paar Monaten, im September 2024, hatte der Schauspieler das mexikanische Lokal Flecha Cantina in Las Vegas eröffnet. Auf seinen Social-Media-Accounts äußerte sich der 53-Jährige noch nicht zu dem Unglück.

Ein X-Video eines vorbeifahrenden Autofahrers zeigt die Feuersbrunst in ihrem ganzen Ausmaß. Ein Feuerwehrauto parkte zwar vor dem Lokal, Feuerwehrleute griffen aber nirgendwo ein. Laut Quellen von „TMZ“ sei eine defekte Feuerstelle die Ursache des Feuers gewesen. Verletzte soll es keine gegeben haben.

Seht hier das Video vom Brand im Flecha Cantina:

„Mexikanische Klassiker mit modernem Feuer“

Nicht ganz unironisch liest sich nun auch die Beschreibung der kulinarischen Erfahrung im Flecha Cantina auf der Webseite: „Geschmack, Feuer, Flecha. Erleben Sie die moderne mexikanische Küche mit den Augen von Mark Wahlberg und seinem Team von Köchen und Gastronomen neu. Unsere Speisekarte, die von renommierten internationalen Köchen und Mixologen kreiert wurde, verbindet mexikanische Klassiker mit modernem Feuer. Jeder Bissen ist eine Reise, und jeder Schluck ist eine Erfahrung, was es bedeutet, unvergesslich zu sein.“

Es gibt ebenfalls einen Flecha-Cantina-Standort in Huntington Beach, Kalifornien. Die mexikanischen Bewirtungsstätten sind aber nur eines von Wahlbergs gastronomischen Standbeinen. „Wahlburgers“, eine mit seinen beiden Brüdern Paul und Donnie gegründete Burgerladen-Kette, war das erste Projekt seiner in der Branche, mittlerweile besitzt er davon Filialen in den gesamten Vereinigten Staaten.