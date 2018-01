U2 live in Deutschland: Das sind die Ticket-Preise

Am heutigen Donnerstag (18. Januar) starteten die erste Presale-Phase für die „Experience + Innocence“-Tour in Europa. Profitieren können von diesem Vorverkauf bislang nur „Gold“-Mitglieder des U2-Fanclubs (2. Phase für Fanclub-Neulinge am Freitag; „Songs Of Experience“-Boxset-Käufer am Montag; regulärer Vorverkauf ab 26. Januar 2018).

Der Presale bezieht sich für Deutschland bislang nur auf Berlin (31. August) sowie Hamburg (3. Oktober). VIP-Tickets (Hot Silver, Hot Gold usw.) sind noch nicht im Angebot.

46,40 Euro (Sitzplatz) – 230,40 Euro (Sitzplatz). Stehplatz: 92,40 Euro.

47,25 Euro (Sitzplatz) – 231,50 Euro (Sitzplatz. Stehplatz: 93,25 Euro.