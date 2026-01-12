HBO Max kommt nach Deutschland – das ändert sich beim Streaming

Der Streamingmarkt in Deutschland bekommt Zuwachs. Ab dem 13. Januar 2026 ist HBO Max offiziell verfügbar und tritt damit als eigenständiger Dienst in einen bereits stark umkämpften Markt ein. Warner Bros. Discovery bringt sein komplettes Portfolio erstmals direkt zu den Nutzern – und beendet gleichzeitig bisherige Vertriebskooperationen mit Sky, Netflix und RTL+. Für Konsumenten bedeutet das vor allem eines: noch mehr Auswahl, aber auch noch mehr Entscheidungen im Streaming-Dschungel.

Von Hollywood bis Eurosport – das steckt hinter HBO Max

HBO Max startet nicht nur in Deutschland, sondern zeitgleich auch in Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Der Dienst bündelt Inhalte von HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, dem DC-Universum, Max Originals sowie Discovery- und Eurosport-Angebote in einer App. International ist HBO Max bereits in über 100 Märkten vertreten, nun folgt mit dem deutschsprachigen Raum ein wichtiger Baustein der europäischen Expansion.

Serien: „Friends“ und „Game of Thrones“-Nachschub

Inhaltlich setzt Warner Bros. Discovery auf bewährte Marken und neue Eigenproduktionen. Zum Serienangebot zählen etablierte Publikumserfolge wie „The Last of Us“, „House of the Dragon“, „The White Lotus“, „Euphoria“ oder „Industry“. Hinzu kommt mit „A Knight of the Seven Kingdoms“ ein neues Prequel aus dem „Game of Thrones“-Universum. Auch internationale Produktionen wie die französische Serie „The Seduction“ oder das Max Original „The Pitt“ sollen das Profil des Dienstes erweitern. Ergänzt wird das Angebot durch Klassiker wie „Friends“ und „The Big Bang Theory“, die ab 2026 nicht mehr bei Netflix verfügbar sind.

Filme: „Superman“, „Harry Potter“ und „Dune“

Im Filmbereich positioniert sich HBO Max mit einem umfangreichen Katalog aus Blockbustern und Franchise-Titeln. Dazu gehören unter anderem „Superman“, „The Batman“, „Dune“ sowie die komplette „Harry Potter“-Reihe. Kurz nach dem Start sollen zudem aktuelle Kinotitel wie „Weapons“ und „The Conjuring: Last Rites“ folgen. Für Warner Bros. Discovery ist das gebündelte Angebot ein strategischer Schritt, um eigene Inhalte nicht länger fragmentiert über verschiedene Plattformen zu vermarkten.

Auf Instagram kündigt sich der Streaming-Anbieter an:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Deutsche HBO Originals: „4 Blocks Zero“ und „Banksters“

Ein besonderes Augenmerk legt der Konzern auf lokale Produktionen. Zu den ersten deutschsprachigen HBO Originals zählen „4 Blocks Zero“, ein Prequel zur Erfolgsserie „4 Blocks“, sowie die Heist-Serie „Banksters“. Weitere Projekte, darunter eine Dokumentation über den spektakulären Diebstahl der Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Berliner Bode-Museum und eine Thrillerserie von Jantje Friese und Baran bo Odar, sind bereits angekündigt. Zusätzlich sichern Output-Deals mit Leonine Studios und Constantin Film den Zugriff auf weitere deutsche und internationale Inhalte.

Trumpfkarte Sport: Olympia inklusive

Ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu vielen Konkurrenten ist das Sportangebot. Alle Abonnenten erhalten Zugang zu den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026. Darüber hinaus kann ein optionales Sport-Paket hinzugebucht werden, das Eurosport-Inhalte wie die Australian Open, Roland-Garros, die Tour de France sowie Wintersport-Weltcups umfasst.

Drei Abo-Stufen und ein Sport-Extra

Preislich reiht sich HBO Max in das bekannte Modell gestaffelter Abonnements ein. Angeboten werden drei monatlich kündbare Pakete – von einem werbefinanzierten Basis-Abo bis hin zu einer Premium-Variante mit 4K und Dolby Atmos. Hinzu kommt das kostenpflichtige Sport-Paket. Damit folgt HBO Max dem Branchenstandard, ohne neue Akzente zu setzen.

Streaming-Müdigkeit vorprogrammiert?

Der Start von HBO Max wirft damit eine grundsätzliche Frage auf: Wie viele Streamingdienste braucht der Markt noch? Für Verbraucher wächst das Angebot weiter, gleichzeitig steigt der finanzielle und zeitliche Aufwand, um den Überblick zu behalten. HBO Max bringt zweifellos starke Inhalte und bekannte Marken mit – ob das reicht, um sich dauerhaft neben Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. zu behaupten, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Der Streamingmarkt wird noch fragmentierter.