U2 live in Hamburg 2018: Fotos, Setlist, Videos

Zuletzt spielten U2 vor 34 Jahren in der Hansestadt, am 03. Oktober 2018 war es dann so weit: Die Iren kehrten nach Hamburg zurück, gaben ihr erstes von zwei Konzerten in der Barclaycard-Arena im Rahmen der „Experience + Innocence“-Tour.

Lange wurde spekuliert, ob Bono und Kollegen die eine oder andere Überraschung für das Hamburger Publikum aufbereiten würden, außerdem ist heute Tag der Deutschen Einheit, was der Sänger zu einer politischen Ansprache nutzen könnte. Sehen Sie hier Fotos, Videos und die Setlist des Abends.

„I’m ready, I’m ready for the laughing gas …“

Gestern Abend ist das Tourflugzeug – eine Boeing 757 – der Rockband #U2 in Hamburg gelandet. U2 wird in Hamburg zwei Konzerte geben, ehe sie dann weiterfliegen. Wir wünschen allen Fans auf den Konzerten einen #BeautifulDay. 🎤 pic.twitter.com/W9g5oTTVPU — Hamburg Airport (@HamburgAirport) October 2, 2018

U2 live in Hamburg: die Setlist

The Blackout

Lights Of Home

I Will Follow

Red Flag Day

Beautiful Day

Zoo Station

Stay (Far Away, So Close!)

Who’s Gonna Ride Your Wild Horses?

Elevation

Vertigo

Even Better Than The Real Thing

Acrobat

You’re The Best Thing About Me

Summer of Love

Pride (In The Name Of Love)

Get Out Of Your Own Way

New Year’s Day

City Of Blinding Lights

One

