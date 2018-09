U2-Nachholkonzert in Berlin: Infos zu Ticket-Gültigkeit und Fan-VIP-Geschenk

Am 31. August beginnen U2 den Europa-Abschnitt ihrer „Songs of Experience“-Tour in Berlin. Auf einen Blick: alle Infos zu Tickets, Anfahrt und den Sicherheitsbestimmungen

Am 31. August (Freitag) ist es soweit: U2 starten den Europa-Abschnitt ihrer „Songs of Experience“-Tour. Bono, Edge, Larry und Adam kommen in die Mercedes-Benz-Arena, wo sie am Samstag (01. September) noch einmal auftreten. Weitere Termine sind: 04. und 05. September Lanxess-Arena Köln, 03. und 04. Oktober Hamburg, Barclaycard-Arena. Auf einen Blick: alles Wichtige für die Berlin-Konzerte. U2 in Berlin: Gibt es noch Tickets? Auf der offiziellen U2-Seite steht „Sold Out“, aber bei Eventim steht (Stand Montag): Für eine Preis-Kategorie (230, 40 Euro) gibt es für beide Abende noch Karten. Auch Premium-Packages sind noch im Angebot. Gibt es schon was zu…