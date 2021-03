Neue YouTube-Serie: „U2: The Virtual Road“

Foto: Getty Images, Frank Hoensch. All rights reserved.

Bono in Berlin

Ab Mittwoch (17. März) streamen U2 auf ihrem YouTube-Channel vier ihrer bekanntesten Konzerte, die zu ihrer Zeit auch als VHS bzw. DVD oder Blu-ray in den Handel gegangen waren – nun mit zusätzlichen Visuals sowie einem Audio-Remaster. Erstmals werden dann auch die jeweiligen Support-Acts der Auftritte im Video zu sehen sein: Dermot Kennedy, Fontaines D.C., Carla Morrison und Feu!Chatterton. Jeder der Gigs kann im Rahmen der „Virtual Road“ für 48 Stunden abgerufen werden.

4 Konzerte im Stream:

17. März – St Patrick’s Day

U2 Go Home: Live From Slane Castle – IRELAND 2001

25. März

U2: Live At Red Rocks, Denver, Colorado – USA 1983

01. April

Popmart: Live From Mexico City – MEXICO 1997

10. April

iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris – FRANCE 2015

Die ersten drei Konzerte feiern dabei ihre digitale Premiere. „Slane Castle“ war ein Homecoming-Gig von U2, zuletzt traten sie dort 1981 auf. „Red Rocks“ ist sicher einer der berühmtesten Gigs der Iren, die sich erstmals in Amerika breit machten und Bono in Vokuhila-plus-Flaggen-Hochform zeigten. Der visuelle, grandiose Overkill von „Popmart“ ist immer eine Ansicht wert – und die Zitrone hat beim Konzert in Mexiko definitiv funktioniert.

Der Paris-Auftritt geriet, nach den Terroranschlägen in Frankreich, zum emotionalen Höhepunkt der 2015er-Tour – U2 holten die Eagles of Death Metal auf die Bühne, deren Mitglieder beim Angriff auf den Bataclan im Gegensatz zu vieler ihrer Fans mit dem Leben davon gekommen sind.