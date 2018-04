Udo Lindenberg live 2019: Alle Infos zu Tickets und Vorverkauf

Die Rolling Stones kommen für zwei Konzerte in diesem Jahr nach Deutschland zurück. Nachdem es am 27.03.2018 bereits bei BILDplus exklusiv die ersten Tickets gab, sind seit Mittwoch (28.03.2018) um 10 Uhr die Karten für die Deutschlandkonzerte im regulären Vorverkauf erhältlich. Bei uns finden Sie alle Infos. The Rolling Stones in Deutschland: Die Termine 22.06.2018: Berlin, Olympiastadion 30.06.2018: Stuttgart, Mercedes-Benz Arena The Rolling Stones in Deutschland: Ticketvorverkauf Die begehrten Tickets sind seit dem 28.02.2018 um 10 Uhr exklusiv bei Eventim erhältlich. Pro Person können allerdings höchstens acht Tickets gekauft werden. Der reguläre Ticketverkauf bei anderen Anbietern startet am 02. März 2018. The…