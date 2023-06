Shannon Doherty: Erneute Krebsdiagnose mit 52 Jahren

Shannen Doherty 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Tibrina Hobson/WireImage)

Schlechte Nachrichten für Shannen Doherty: Der Krebs ist zurück und hat Metastasen im Gehirn entwickelt. Das gab die Schauspielerin am Dienstag (6. Juni) über Instagram bekannt.

In einem emotionalen Post äußerte sie sich zu ihrer Diagnose. Das Video zeigt die weinende Doherty bei einer Computertomographie im Januar. Dazu schrieb sie:

12. Januar 2023: Am 5. Januar zeigte mein CT-Scan Mets in meinem Gehirn. Im gestrigen Video wurde gezeigt, wie die Maske angepasst wird, die man während der Bestrahlung des Gehirns trägt. Am 12. Januar fand die erste Bestrahlungsrunde statt. Meine Angst ist offensichtlich. Ich leide unter extremer Klaustrophobie, und in meinem Leben war eine Menge los. Ich habe Glück, denn ich habe großartige Ärzte wie Dr. Amin Mirahdi und die tollen Techniker im Cedar Sinai. Aber diese Angst…. Der Aufruhr….. das Timing des Ganzen…. So kann Krebs aussehen.

„Du bist eine Kämpferin”, kommentierte Schauspielkollegin und Freundin Sarah Michelle Gellar unter den Beitrag. Auch andere Kollegen aus dem Showbusiness meldeten sich zu Wort. So schrieb Selma Blair: „Das ist eine ganze Menge. Das ist eine Menge, die man auf sich nehmen muss, noch einmal. Und ich wünsche dir, dass all der weise Frieden, den du gelernt hast, dich in den Schreckensmomenten findet. Du weißt, dass wir dich halten. Alles Liebe! Wir lieben dich!”

Reaktionen auf Shannen Dohertys Hiobsbotschaft

Auch Kevin Smith, der in seinem Film „Mallrats” gemeinsam mit Doherty vor der Kamera stand, kommentierte ihren Beitrag mit bewegenden Worten: „Ich drücke dir die Daumen, meine unersetzliche Freundin. Du warst dein ganzes Leben lang eine so furchtlose Kämpferin, da ist es verständlich, dass du von Zeit zu Zeit ein wenig Angst hast. Aber wenn diese Momente vorbei sind, lass den unbezwingbaren Geist von Doherty wieder die Oberhand gewinnen. Ich liebe dich so sehr, meine Mallrat.”

Bereits im Jahr 2015 erhielt Shannen Doherty, die durch Serien wie „Beverly Hills 90210” und „Charmed – Zauberhafte Hexen” bekannt geworden ist, die Diagnose Brustkrebs. Sie unterzog sich einer Chemotherapie sowie Bestrahlung und erhielt eine Mastektomie. 2017 verkündete Doherty, dass sie in Remission sei. 2020 enthüllte sie, dass der Krebs zurückgekehrt war und sich im 4. Stadium befand.