Universal Music Group geht gegen KI-Musik vor

Foto: AFP via Getty Images, VALERIE MACON. All rights reserved.

Ein Blick auf den Universal-Music-Group-Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien am 9. Februar 2021.

Die Universal Music Group will offenbar kurzen Prozess mit von Künstlicher Intelligenz generierter Musik machen. Vergangenen Freitag (14. April) machte ein angeblicher gemeinsamer Song von The Weeknd und Drake mit dem Namen „Heart on my Sleeve“ die Runde im Internet. Das kuriose an der Sache: Der Track, auf dem die beiden Kanadier über Selena Gomez singen, ist komplett durch KI entstanden. Universal hat den Song kurzerhand von allen Streaming- und Social-Media-Diensten löschen lassen.

Nun riet Universal – Berichten der „Financial Times“ zufolge – Streaming-Plattformen dazu, von Künstlicher Intelligenz generierte Musik, die sich an urheberrechtlich geschütztem Material bedient, zu blockieren.

„Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass bestimmte KI-Systeme mit urheberrechtlich geschütztem Material trainiert wurden, ohne die benötigte Zustimmung dafür zu haben, oder den Rechteinhaber:innen, die nötige finanzielle Entschädigung zukommen zu lassen“, schrieb Universal laut „Financial Times“. „Wir werden nicht zögern, Schritte einzuleiten, die unsere Rechte und die unserer Künstler:innen schützen.“

Universal übt scharfe Kritik an KI-Musik

Am Dienstag (18. April) äußerte sich ein Sprecher von Universal gegenüber dem „XXL-Magazin“. Der Erfolg des Major-Labels beruhe auch, so die Aussage des Sprechers, auf der Akzeptanz neuer Technologien. Auch Universal habe bereits mit Künstlicher Intelligenz gearbeitet. „Allerdings wirft das Trainieren Künstlicher Intelligenz mit Material von unseren Künstler:innen, […] sowie die Verfügbarkeit verletzender Inhalte […] die Frage auf, auf welcher Seite Akteur:innen der Musikindustrie stehen wollen. Auf der Seite der Künstler:innen, Fans und des menschlichen kreativen Ausdrucks, oder auf der Seite der Deep Fakes“, schrieb der Sprecher weiter.