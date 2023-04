„The Dark Knight“: So sieht Heath Legder dank KI ohne Joker-MakeUp aus

Mit Künstlicher Intelligenz hat sich ein YouTube-User Heath Ledgers Rolle als Joker in „The Dark Knight“ vorgeknöpft und in seinem Video Ledgers Auftritt ohne Make-up nachgestellt. Das von dem YouTuber namens „GdaTyler VFX“ hochgeladene Video stellt das Gesicht des verstorbenen Schauspielers mithilfe von Deepfake-Software in verschiedenen Szenen des Superheldenfilms vom Jahr 2008 digital nach. Auf der linken Seite des Videos sieht man das Original, auf der rechten Seite das mittels spezieller Effekte nachgebildete Werk.

Hier das Deepfake-Video ansehen:

Das Video wurde, wie auch „NME“ berichtete, am 30. März veröffentlicht und hat bereits über 14.000 Aufrufe erreicht. Der YouTuber merkt allerdings selbst an, dass die Nachbildung nicht perfekt sei. Was die Augen betrifft, so hätten „einige extreme Links-Rechts-Richtungen nicht so gut funktioniert wie der Blick nach oben“, während in einigen Szenen die Make-up-Konturen durchschimmern.

Mehr über Deepfakes

„Deepfakes“ sind mittels Künstlicher Intelligenz gefälschte Fotos und Videos. Die damit bearbeiteten Menschen sieht man dann in täuschend echt wirkenden, manipulierten Bild-, Audio- oder auch Videoaufnahmen. Ein prominentes Beispiel: Kürzlich ging das Bild des Papstes viral, der einen weißen Winterdaunenparka trägt – alles daran ist „fake“, doch einige Tage lang glaubten Social-Media-Nutzer:innen, das Bild sei echt. Die Aufklärung sorgte anschließend verständlicherweise für einigen Ärger in den Kommentarspalten von Instagram- und YouTube-Postings. Beispiele wie diese legen erneut dar, dass Künstliche Intelligenz auch einige Gefahren mit sich bringen und die Glaubwürdigkeit jeglicher veröffentlichter Videos und Nachrichten schmälern kann.

Ledger starb im Januar 2008 im Alter von 28 Jahren an einer versehentlichen Überdosis Drogen, bevor der Film „The Dark Knight“ im Juli desselben Jahres in die Kinos kam. Der nächste „Batman“-Film wird „The Batman – Part II“ von Regisseur Matt Reeves sein, in dem Robert Pattinson erneut in die Rolle des dunklen Ritters schlüpfen wird. Das Sequel soll im Oktober 2025 in die Kinos kommen.