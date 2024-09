Unveröffentlichter Song von Udo Jürgens erscheint fast zehn Jahre nach seinem Tod

Fast zehn Jahre nach dem Tod von Udo Jürgens gibt es neue Musik. Der Titel „Als ich fortging“ stammt aus dem Jahr 1985. Ursprünglich komponierte Jürgens den Song für das Album „Treibjagd“. Da er damals nicht ins Konzept passte, legte man ihn beiseite – und er geriet in Vergessenheit. Jürgens verstarb am 21. Dezember 2014.

Jetzt hat man die Demo-Aufnahme im Nachlass entdeckt, und Curt Cress arrangierte sie neu. Die Single ist am heutigen Freitag (20. September) erschienen.

Veröffentlicht wird „Als ich fortging“ anlässlich der Feierlichkeiten zu Udo Jürgens‘ 90. Geburtstag. Den hätte er am 30. September 2024 gefeiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu diesem Anlass erscheint außerdem das Album „Udo 90“. Eine Zusammenstellung von 90 Singles aus seiner jahrzehntelangen Karriere. Ausgewählt von seinen Kindern Jenny und John Jürgens. „Als ich fortging“ ist die 91. und letzte Single.

Udo Jürgens musikalisches Comeback

Der Text stammt von Michael Kunze, der ebenfalls für Hits wie „Griechischer Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“ verantwortlich ist. Darüber hinaus arrangierte Curt Cress, der bereits in der Vergangenheit mit Jürgens zusammenarbeitete, die Neuproduktion des Songs.

Cress empfindet die Arbeit an dem Stück als emotional und bewegend: „Es war ein Gefühlskarussell, Udos Musik noch einmal zu produzieren.“ Aus der alten Demo-Aufnahme holte er den Gesang heraus und fügte neue Klavier- und Streicherklänge hinzu.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Parallel zur Veröffentlichung der Single gibt es ein Musikvideo. Darin übernimmt der Schauspieler Albrecht Schuch die Hauptrolle, während die zweite „Hauptrolle“ der Heimatstadt des Österreichers, Wien, zufällt.