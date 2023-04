Foto: Getty Images, Michael Chang. All rights reserved.

Mit Gary Rossington ist am 5. März das letzte verbliebene Gründungsmitglied von Lynyrd Skynyrd verstorben. Dennoch werde die Gruppe weiterhin unter ihrem Namen weitermachen, heißt es in einer Pressemitteilung der Band. Die Südstaaten-Rocker werden also auch ihre planmäßigen Tourdaten inklusive ihrer Co-Headliner Tour mit ZZ Top im Sommer dieses Jahres einhalten. Diese Entscheidung fälle man sowohl im Interesse der Gruppe als auch im Interesse der zahlreichen Fans, heißt es.

Gary Rossington verstarb im Alter von 71 Jahren, seine Todesursache ist bislang noch nicht geklärt. Nachdem bei einem Flugzeugabsturz im Jahre 1977 der ehemalige Sänger der Band Ronnie Van Zant, der einstige Gitarrist Steve Gaines und seine Schwester Cassie Gaines ums Leben kamen, übernahm der jüngere Brüder von Ronnie Van Zant, Johnny Van Zant, den Gesang. Dieser sagte über Rossington, dass Gary mehr für ihn gewesen sei als nur ein Bruder, Bandkollege und Freund. „Wir haben gelacht, wir sind gestürzt, haben geweint, uns versöhnt und für die letzten 36 Jahre die Bühne geteilt“, heißt es in Van Zants Stellungnahme. Gary Rossington habe „uns allen ein Erbe an Musik hinterlassen, die den Test der Zeit überstanden hat“, sagte Van Zant weiter.

Die Musik von Lynyrd Skynyrd ist größer als ihre Mitglieder

Auch Rossingtons Witwe, die auch Backup-Sängerin für Lynyrd Skynyrd ist, veröffentlichte ein Statement zum Tod ihres Mannes, in dem es heißt: „Ich habe kürzlich meinen Partner verloren. Er war ein großartiger Vater, Großvater, Bruder und Freund, vor allem aber war er ein sensationeller Musiker und Songschreiber. Es war mir eine Ehre und ein Privileg, all diese Jahre die Bühne mit ihm zu teilen. Seine Musik berührte Millionen von Menschen überall auf der Welt und Gary sagte immer: ‚Die Musik von Skynyrd ist größer als ich, oder irgendeine andere Person.'“

Am vergangenen Sonntag (2. April) zollten verschiedene Größen der Rockgeschichte, darunter Slash, Warren Haynes und Billy Gibbons bei den CMT Awards einen musikalischen Tribut an Gary Rossington.