„Vaiana 2“: Barlow & Bear machen den Soundtrack

Für den Soundtrack von „Vaiana 2“ haben die Produzent:innen sich ein preisgekröntes Team aus Grammy-Gewinner:innen sowie Nominierten an Land gezogen. Darunter die Musiker:innen Abigail Barlow und Emily Bear, bekannt als Barlow & Bear. Der Animationsfilm kommt am 28. November in Deutschland in die Kinos.

Im ersten Teil alles richtig gemacht

Schon im ersten Film fand besonders der Film-Score große Ankerkennung unter Kritiker:innen und Fans. Der von Opetaia Foa’i, Mark Mancina und Lin-Manuel Miranda komponierte Soundtrack wurde bei den Golden Globes, den Oscars sowie bei den Grammys schließlich nominiert. Der Titel „We Know The Way“ gewann den Grammy in der Kategorie „Best Song Written For Visual Media“. Die Besonderheit: Co-Regisseur John Musker suchte für die Umsetzung der Musik einen ganz speziellen Sound, nämlich den von den polynesischen Inseln – und Musiker:innen, die diesen auch authentisch umsetzen konnten. Gefunden hat man dafür schließlich den Sänger der Weltmusik-Band Te Vaka, Opetaia Foa’i, der selbst von der Insel Samoa stammt.

„Vaiana 2“ mit Musical-Expertise

In der Fortsetzung des Disney-Films wollte man diesen musikalischen Standard wahren. Daher holte sich das Produzent:innen Team Unterstützung von Abigail Barlow und Emily Bear. Zwei Songwriter:innen, die mit ihrem inoffiziellen Musical-Soundtrack zur Serie „Bridgerton“ nicht nur weltweit bekannt wurden, sondern 2022 dafür auch den Grammy in der Kategorie „Best Musical Theater Album“ in Empfang nahmen.

Auf eigene Faust bis zu den Grammys

Das Duo Barlow & Bear gelang vor einigen Jahren der unerwartete Durchbruch in der Musikwelt. 2021 veröffentlichte Songwriterin Abigail Barlow, deren Karriere damals an einem Tiefpunkt war, ein TikTok-Video mit der Frage: „What If ,Bridgerton’ was a musical?“ und ihrem Song „Oceans Away“. Das Video ging viral. Nachdem sie mit einem weiteren Clip und dem Song „Burn for You“ noch eine viel größere weltweite Öffentlichkeit erreicht hatte, kontaktierte sie schließlich Pianistin Emily Bear. Kurzerhand komponierten sie das Musical zusammen und erhielten vom Streaming-Dienst Netflix im Anschluss die notwendigen Rechte, es auch zu veröffentlichen.