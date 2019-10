Vanessa Mai zeigt sich auf Instagram von ihrer schmutzigen Seite

Das wird Sie auch interessieren





Vanessa Mai gehört wie viele Kolleginnen im selben Alter ihrer Branche zu den fleißigen Instagram-Stars. Fast täglich zeigt sie sich in dem Bildernetzwerk von ihrer charmanten und attraktiven Seite. Dabei nimmt sie es in Kauf, oft auch mal mit Bilder und Worten zu irritieren – zum Beispiel mit einem Statement über ihre Brüste oder mit einem Wort in einem vermeintlich derben in einem Song.

Nun sorgte die Ex-„Let’s Dance“-Teilnehmerin mit einem Schnappschuss von einem Videodreh für einen neuen Song namens „Venedig“ für Aufsehen. Dort ist sie lässig im hübschen Kleid auf einem Bootssteg zu sehen. Sieht aus nach Venedig – und auch der Rücken von Vanessa Mai weiß auf dem Bild zu entzücken.

Vanessa Mai: Keine Unterwäsche beim Videodreh

Doch der Blick vieler Instagram-User wanderte wesentlich tiefer, worauf die zahlreichen Kommentare unter dem Bild schließen lassen. Trotz größter Filter-Vorsicht ist der 27-Jährigen nämlich ein kleiner Instagram-Fauxpas passiert. Ihre Füße sind deutlich von Schmutz belegt und passen so gar nicht zu der restlichen Optik.

Ihre Follower nehmen es natürlich mit Humor. Ein User schreibt passend dazu: „Ach ja noch eins…Füße waschen nicht vergessen.“ Wie die Schlagersängerin der BILD freizügig mitteilte, ist ein anderes schmutziges Detail des Shootings nicht zu sehen. So verzichtete sie nach eigenen Angaben auf Unterwäsche unter dem Kleid, damit es keinen merkwürdigen Abdruck gibt.

