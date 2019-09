Helene Fischer live 2020: Tickets, Termine Vorverkauf

Mit ihrem neuen Album „All Mirrors“ geht die US-Sängerin nächstes Jahr auf Europa-Tour. Im Januar und Februar kommt sie für drei Termine auch zu uns nach Deutschland – RS präsentiert.

Die 32-jährige Sängerin Angel Olsen begann als Folk- und Indie-Sängerin ihre Karriere, entwickelte sich mit den Jahren aber zu einer Künstlerin, die mit ihrer Musik mehr als nur ein Genre bedient. In ihren Liedern beschäftigt sie sich mit gehaltvollen Themen, Trauer, Hoffnung, Introspektion und dem Außenseitertum. In dem selbstgedrehten Musikvideo ihres wohl erfolgreichsten Tracks „Shut Up Kiss Me“ experimentiert sie mit verschiedenen Stimmungen und Frauenbildern, was sich auch in ihrer Musik widerspiegelt. Im Titelsong ihres neuen Albums „All Mirrors“, der am 31. Juli erscheint, klingt Olsen nicht mehr so nach Folkrock, wie noch vor ein paar Jahren und erkundet mit…