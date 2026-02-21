Was die Verhaftung von Andrew über die Königsfamilie aussagt

Andrew Mountbatten-Windsors Verhaftung am Donnerstag in Norfolk, England, markierte das erste Mal seit mehr als 350 Jahren, dass ein hochrangiges Mitglied der Königsfamilie festgenommen wurde.

Historischer Einschnitt für das Königshaus

„Das ist Neuland für die Königsfamilie, und niemand weiß, wo das enden wird“, sagt Duncan Larcombe gegenüber ROLLING STONE. Larcombe berichtet seit 2004 über die britische Königsfamilie und ist Autor von „Prince Harry: The Inside Story“. „Das ist potenziell enorm schädlich, und für König Charles ist es der Stoff, aus dem Albträume sind.“

Mountbatten-Windsors Verhaftung steht nicht im Zusammenhang mit laufenden Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn, sondern mit Enthüllungen in den Epstein-Akten, wonach der Royal im Jahr 2010, während er für die britische Regierung arbeitete, Handelsberichte an Jeffrey Epstein geschickt haben soll. Die Polizei von Thames Valley nahm den Bruder von König Charles an dessen 66. Geburtstag wegen des „Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt“ fest.

Er wurde unter Auflagen wieder freigelassen, während die Ermittlungen andauern, und das Foto, das ihn beim Verlassen der Polizeistation zeigt, beherrschte am Freitag die Titelseiten im Vereinigten Königreich. Die Auswirkungen von Mountbatten-Windsors Verhaftung reichen jedoch über die Grenzen des Vereinigten Königreichs hinaus und machten international Schlagzeilen. Ein Journalist, der zu Epstein recherchiert, sagt gegenüber ROLLING STONE, die Verhaftung eines Royals könne als Zeichen gewertet werden, dass zumindest außerhalb der Vereinigten Staaten niemand über dem Gesetz steht.

Distanzierung durch König Charles

König Charles III. entzog seinem Bruder im Oktober die Titel, nachdem die kritische Prüfung seiner Verbindungen zu Epstein anhielt. Nach Mountbatten-Windsors Verhaftung veröffentlichte der britische Monarch eine Erklärung, in der es hieß, die Strafverfolgungsbehörden hätten die volle und uneingeschränkte Unterstützung und Kooperation der Königsfamilie. „Lassen Sie mich klar sagen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen“, sagte er.

Larcombe sagt, dass die Aberkennung der Titel ein „präventiver Schlag“ der Königsfamilie gewesen sei, um so viel Abstand wie möglich zu ihm zu schaffen.

Rolle von Prinz William

„Es ist ein Hinweis darauf, dass [Andrews] Bruder, der König, erkannt hat, wie ernst einige dieser Vorwürfe sind“, sagt Larcombe. „Das zeigt gewissermaßen, dass die Royals wussten, was passieren würde. Wenn sie nach einem Schiffsunglück auf einem Rettungsfloß sitzen, wird Charles nicht ins Wasser springen, um seinen Bruder zu retten. Selbsterhaltung ist wichtiger.“

Larcombe sagt, wäre die Queen noch am Leben, wäre Mountbatten-Windsor womöglich etwas stärker geschützt gewesen. Er meint, Prinz William sei „besonders maßgeblich“ daran beteiligt gewesen, Druck auf seine Familie auszuüben, sich von Mountbatten-Windsor zu distanzieren.

Institution vor Familie

„William ist vernünftig und erkennt, wie potenziell schädlich das für die breitere Königsfamilie sein könnte“, sagt Larcombe. Er fügt hinzu, dass König Charles, William und Catherine im Vereinigten Königreich „unglaublich beliebt“ seien, weshalb er nicht glaube, dass dies das Ende der Königsfamilie bedeute. Dies zeige lediglich, dass sie die Institution der Familie über familiäre Bindungen stellen werden.

„Sie können diesen Sturm überstehen, aber aus ihrer Sicht wird Andrew nun seinem Schicksal überlassen“, sagt er. „Sie werden nicht mit diesem sinkenden Schiff untergehen.“

Ein beispielloser Moment

Larcombe sagt, die zahlreichen Vorwürfe gegen Mountbatten-Windsor gebe es seit 15 bis 16 Jahren, doch die jüngste Veröffentlichung der Epstein-Akten sei schädlich gewesen, weil sie den britischen Behörden eine klarere Grundlage gebe, den Royal wegen Fehlverhaltens im öffentlichen Amt zu untersuchen. Im Kontext der britischen Monarchie sei diese Verhaftung jedoch in der modernen Geschichte ohne Beispiel.

„Mir ist die Kinnlade heruntergefallen“, sagt Larcombe. „Wenn Andrew ins Gefängnis geht, wird es auf Wunsch seines Bruders geschehen“, in Anspielung auf den Begriff „at His Majesty’s pleasure“, der eine Haftstrafe beschreibt. Er glaubt, dass dies als historischer Moment im Land gesehen werden wird.

„Sie werden sich erinnern, wo Sie waren, als Sie hörten, dass Prinz Andrew verhaftet wurde.“

Stimme der Epstein-Recherche

Die investigativ arbeitende Journalistin Julie K. Brown sagt, als sie von Mountbatten-Windsors Verhaftung hörte, habe sie zuerst an Virginia Giuffre gedacht. Giuffre, die im vergangenen April durch Suizid starb, war eine der prominentesten Anklägerinnen Epsteins und behauptete, sie sei als Teenager gezwungen worden, Sex mit Mountbatten-Windsor zu haben. 2022 einigte sie sich in einem viel beachteten Verfahren wegen sexueller Nötigung mit Mountbatten-Windsor außergerichtlich.

„Virginia hat so viel durchgemacht und so hart für Rechenschaft gekämpft, insbesondere im Hinblick auf den früheren Prinzen Andrew“, sagt Brown. „Ich weiß, dass die gegen ihn erhobene Anklage nichts mit sexuellem Fehlverhalten zu tun hatte, aber jeder, der ermittelt, weiß, dass man manchmal eine Anklage nicht durchsetzen kann, aber etwas anderes findet, um jemanden anzuklagen.“

Signal an die Betroffenen

„Es scheint, als habe König Charles dies so vorbereitet, dass die Behörden das Richtige tun würden“, fügt Brown hinzu. „Er ist einen Schritt zurückgetreten — die ganze Zeit hatte man das Gefühl, Andrew werde geschützt, daher zeigt dies, dass niemand über dem Gesetz steht. Und das war gewissermaßen das Thema dieser Geschichte, dass es so viele mächtige, einflussreiche, politisch vernetzte Menschen zu geben scheint, die bislang über dem Gesetz standen.“

Brown sagt, sie glaube, dass Andrews Verhaftung den Überlebenden Epsteins eine Botschaft sende, dass die Welt an ihrer Seite stehe.

„Auch wenn das Justizministerium dies hier in den USA gewissermaßen beendet hat“, sagt Brown mit Bezug darauf, dass es in den Vereinigten Staaten keine vergleichbar hochrangigen Konsequenzen gegeben habe, „habe ich das Gefühl, dass die Welt an ihrer Seite steht. Die Öffentlichkeit hat dies ganz nach oben auf die Agenda gesetzt, weil sie dieser Geschichte Aufmerksamkeit schenkt. Und ich denke, dass [Epsteins Opfer] spüren können, dass sie Unterstützung haben, vielleicht nicht von unserer Regierung, aber von der Öffentlichkeit im Allgemeinen, weltweit. Und ich denke, dass ihnen das zumindest etwas Trost gibt, dass es wenigstens einige Menschen auf der Welt gibt, die ihnen glauben.“