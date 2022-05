Prozess gegen Amber Heard: Fans bejubeln Johnny Depp bei Ankunft

Der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard hat sich längst zur Schlammschlacht entwickelt. Vorwürfe des sexuellen und verbalen Missbrauchs folgen auf Details zum vermeintlichen Drogenmissbrauch von Depp und Heard.

Nichtsdestotrotz zeigen sich besonders die Fans von Johnny Depp begeistert über das Medienspektakel: Ein YouTube-Video zeigt Johnny Depp, der am 5. Mai 2022 zum Gerichtsgebäude in Fairfax, Virginia, chauffiert wird. Dort erwarten ihn bereits zahlreiche Fans. Die Zuschauer brachten allerlei Präsente mit – von Postern mit positiven Botschaften bis hin zu Blumen. Johnny Depp winkte den Fans zu und bedankte sich mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Nicht zum ersten Mal sorgte der Andrang von Schaulustigen vor dem Gerichtsgebäude für Aufmerksamkeit in den sozialen Medien: Auf Twitter ging am 25. April 2022 ein Video von dem Fairfax County Courthouse, in dem der Verleumdungsprozess Johnny Depp gegen Amber Heard stattfindet, viral.

In dem Clip ist zu sehen, wie die Warteschlange der Zuschauer*innen bis um das Gebäude des Gerichtsgebäudes in Virginia herum führt. Während sich die Verhandlung im Web längst zum Medienereignis entwickelte, versuchten Interessent*innen zudem den wartenden Besucher*innen ihre Eintrittsarmbänder abzukaufen.

Welcome to the longest queue so far outside Fairfax County Court, Virginia for the beginning of Week 3 of DeppvHeard. Johnny Depp’s cross-examination is expected to conclude today. pic.twitter.com/50WJgZ3Zbg

— Nick Wallis (@nickwallis) April 25, 2022