Nach Prozess gegen Amber Heard: Johnny Depp plant Millionen-Spende

Johnny Depp beim Filmfestival in Cannes, am 17. Mai 2023.

Johnny Depp hat bekanntgegeben, eine der zehn Millionen US-Dollar, die er beim Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard erstritten hat, an fünf verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. „Make-A-Film Foundation“, „The Painted Turtle“, „Red Feather“, „Tetiaroa Society“ und „Amazonia Fund Alliance“ werden demnach jeweils 200.000 US-Dollar von Depp erhalten.

Das sind die Wohltätigkeitsorganisationen, an die Depp spenden möchte

Bei den Wohltätigkeitsorganisationen handelt es sich größtenteils um solche mit Hollywood-Bezug. Die „Make-A-Film Foundation“ ermöglicht Kindern mit lebensgefährdenden Krankheiten Kurzfilme zu realisieren. Sie bekommen dabei Unterstützung von Größen aus der Filmbranche. Auch Johnny Depp hat bereits an einem solchen Kurzfilm mitgewirkt.

„The Painted Turtle“ ist ein Sommer-Camp beim Lake Elizabeth in Kalifornien, an dem Kinder mit chronischen und lebensgefährlichen Krankheiten kostenfrei teilnehmen können. Finanziert wurde die Charity einst unter anderem auch von Paul Newman.

Die „Tetiaroa Society“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Atoll Tetiaroa im Pazifik zu erhalten. Marlon Brando war einmal Pächter von Tetiaroa.

Die anderen beiden Wohltätigkeitsorganisationen kümmern sich um den Schutz von indigenem Leben. Die „Amazonia Fund Alliance“ ist im Gebiet des Amazonas aktiv, während die „Red Feather“ amerikanische Ureinwohner:innen unterstützt.

Johnny Depp und Amber Heard hatten im Dezember 2022 eine Einigung in ihrem langwierigen Prozess erreicht. Bereits im Mai sprachen die Geschworenen beide Parteien schuldig und verurteilten sie jeweils zu Schadensersatzzahlungen. Die Strafhöhe von Amber Heard betrug 10,4 Millionen US-Dollar. Johnny Depp musste zwei Millionen Dollar zahlen. Heards Anwälte hatten im Juli die Aufhebung des Urteils beantragt. Sie entschloss sich jedoch im Dezember ihre Anträge beizulegen und das Urteil zu akzeptieren. Sie habe „das Vertrauen in das amerikanische Justizsystem verloren“, schrieb die Mimin in einem Statement.

Johnny Depp gab jüngst sein Comeback als Schauspieler. Im Historienfilm „Jeanne du Barry“ spielt der 60-Jährige den französischen König Ludwig XV. und war zur Premiere beim Filmfestival in Cannes am Start.