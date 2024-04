Verlosung: 5 x neue Pearl-Jam-Vinyl „Dark Matter“ zu gewinnen

Am 19. April werden Pearl Jam ihr neues Album „Dark Matter“ veröffentlichen. Um das Erscheinen ihres neuen Werks gebührend zu feiern, bietet Cinemaxx ein Kinoerlebnis zum Release. Unter dem Namen „Pearl Jam – Dark Matter – Global Theatrical Experience – One Night Only“ können die Fans im Kino einen exklusiven Film zum Album sehen. Wir verlosen passend zum Event 5 x „Dark Matter“ auf Vinyl.

Kinovorstellung

Die Zuschauer:innen werden zu den allerersten gehören, die das neue Album der Band in ausgewählten Kinos auf der ganzen Welt hören können. Dabei wird „Dark Matter“ zweimal in Gänze abgespielt: zuerst in einem dunklen Kino und dann noch einmal mit Animationen.

In Deutschland werden folgende Kinos teilnehmen:

CinemaxX Berlin Potsdamer Platz Berlin

CinemaxX Bielefeld

CinemaxX Bremen

CinemaxX Essen

CinemaxX Freiburg

CinemaxX Hamburg-Dammtor

CinemaxX Hannover

CinemaxX München

CinemaxX Stuttgart-Liederhalle

UCI Luxe Mercedesplatz Berlin

UCI Ruhr Park Bochum

UCI Mundsburg Hamburg

UCI Düsseldorf

UCI UCI Duisburg

Cinecittà Nürnberg

HIER gibt es Tickets für die Vorstellungen.

Album soll härter als „Gigaton“ klingen

„Dark Matter“ wurde, anders als der Vorgänger „Gigaton“, in relativ kurzer Zeit eingespielt und soll nach allem, was man von der Band hört, einen härteren Klang haben als viele andere Songs der Vergangenheit. Gitarrist Mike McCready: „Andrew [Watt, Produzent des neuen Albums, Anm. d. Red.] hat uns dazu gedrängt, so hart und melodisch und durchdacht zu spielen, wie wir es schon lange nicht mehr getan haben […] Ich habe das Gefühl, dass Matt Camerons Schlagzeugspiel Elemente von dem hat, was er bei Soundgarden gemacht hat.“

VERLOSUNG

ROLLING STONE verlost passend zum exklusiven Kino-Event von Cinemaxx 5 x „Dark Matter“ auf Vinyl. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „PEARL JAM“ angeben. Einsendeschluss ist der 19.4.2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!