Neues Album von Pearl Jam: Was ist eigentlich „Dark Matter“?

Am 19. April erscheint die neue Platte von Pearl Jam. „Dark Matter“ wurde, anders als der Vorgänger „Gigaton“, in relativ kurzer Zeit eingespielt und soll nach allem, was man von der Band hört, einen härteren Klang haben als viele andere Songs der Vergangenheit. Die erste neue Single deutet dies bereits an.

Was auf jeden Fall jetzt schon klar ist: Pearl Jam orientieren sich mit dem Cover und dem Titel des Albums an einem astrophysikalischen Begriff, der alles andere als leicht zu verstehen ist, aber eine mystische Dimension hat.

Was ist dunkle Materie?

Dunkle Materie ist im Grunde eine hypothetische Form von Materie. Im Gegensatz zur normalen Materie, die aus Atomen besteht und elektromagnetische Strahlung aussendet oder absorbiert, interagiert dunkle Materie nicht auf diese Weise und ist daher für uns unsichtbar. Ihre Existenz wird jedoch durch ihre gravitative Wirkung auf sichtbare Materie beobachtet.

Galaxien rotieren viel schneller, als es aufgrund der sichtbaren Materie allein erwartet würde. Dies deutet darauf hin, dass zusätzliche, unsichtbare Materie vorhanden sein muss, um diese Rotation zu erklären.

Dunkle Materie macht etwa 27 Prozent der gesamten Materie-Energie im Universum aus, während normale Materie nur etwa fünf Prozent ausmacht. Der Rest besteht aus dunkler Energie, die den Großteil der Energie im Universum ausmacht.

Die genaue Zusammensetzung der dunklen Materie ist allerdings unbekannt. Es wird angenommen, dass sie aus Teilchen besteht, die sich von den bekannten Teilchen der Standardmodellphysik unterscheiden. Diese hypothetischen Teilchen werden als WIMPs (schwach wechselwirkende massereiche Teilchen) oder Axionen verstanden.

Dunkle Materie spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung und Strukturierung des Universums. Ihre Anziehungskraft hilft, Galaxien, Galaxienhaufen und großskalige kosmische Strukturen zu formen.

Obwohl dunkle Materie noch nicht direkt nachgewiesen wurde, haben verschiedene Beobachtungen und Messungen indirekte Hinweise auf ihre Existenz geliefert. Dennoch bleibt die genaue Natur der dunklen Materie eine der ungelösten Fragen der modernen Astrophysik.

Wie entstand das Cover von „Dark Matter“?

Das Cover von „Dark Matter“ könnte dunkle Materie sozusagen in (symbolisierter) Aktion zeigen. Produziert wurde die Lichtmalerei von Alexandr Gnezdilov. Der Künstler erstellte sie mit einem großen, selbstgebauten Kaleidoskop.

Die Band stellte „Dark Matter“ Ende Januar bei einer Hörparty im Troubadour in Los Angeles vor, und Frontmann Eddie Vedder sagte dem Publikum: „Ohne zu übertreiben, ich glaube, das ist unser bestes Werk“. Die LP wird auf Vinyl und CD sowie digital erhältlich sein und kann bereits vorbestellt werden.