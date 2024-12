Verlosung: „Best of Wim Wenders“-Boxset als Blu-ray

Zur Veröffentlichung der „Best of Wim Wenders“-Sonderedition von zehn 4K-restaurierten Filmen am 12. Dezember verlost ROLLING STONE ein Blu-ray-Boxset unter allen Teilnehmenden.

Für die limitierte Edition, die als DVD- und Blu-ray-Box erscheinen wird, hat der Regisseur persönlich zehn seiner in 4K restaurierten Werke aus fünf Jahrzehnten ausgesucht. Der Thriller „Am Ende der Gewalt“ hat in dieser Edition seine Blu-ray-Premiere.

Diese Filme sind enthalten:

Alice in den Städten (1973)

Im Lauf der Zeit (1976)

Der amerikanische Freund (1977)

Der Stand der Dinge (1982)

Paris, Texas (1984)

Der Himmel über Berlin (1987)

Lisbon Story (1994)

Am Ende der Gewalt (1997)

The Million Dollar Hotel (2000)

Perfect Days (2023)

Seit 50 Jahren Filmschaffender

Wim Wenders ist die zentrale Figur des Neuen Deutschen Films, einer Filmbewegung in der Bundesrepublik Deutschland während der 1960er und 1970er Jahre. Geboren 1945 in Düsseldorf, machte er sich international mit Filmen wie „Paris, Texas“ und „Der Himmel über Berlin“ international einen Namen. Seine Filme sind bekannt für poetische Landschaftsdarstellungen, eine unaufgeregte Ästhetik und eine tiefgründige Auseinandersetzung mit menschlichen Beziehungen und Identitätsfragen.

Wenders wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter der Palme d'Or für „Paris, Texas" und Nominierungen für den Oscar. Außerdem war er von 1991 bis 2020 Präsident der Europäischen Filmakademie, die ihn dieses Jahr noch für sein Lebenswerk auszeichnen wird.

Mitmachen und gewinnen

Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Wim Wenders Box“. Einsendeschluss: 20.12.2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!