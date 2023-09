Verlosung: „Guts“ von Olivia Rodrigo auf Vinyl

Foto: Getty Images for MTV, Theo Wargo. All rights reserved.

Nach ihrem 2021 Hit-Album „Sour“, veröffentlichte Olivia Rodrigo am 8. September ihr neues Album „Guts“. Schon mit der Vorabsingle „Vampire“ stürmte Rodrigo die Billboard Hot 100 Charts, gefolgt von „bad idea right?“, welches in mehreren Länder in den Top 10 landete.

ROLLING STONE verlost drei Exemplare von Olivia Rodrigos zweiten Studioalbum „Guts“ auf Vinyl.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Olivia“ angeben. Einsendeschluss ist der 30.09.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!