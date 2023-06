„Vampire“: Olivia Rodrigo ausgesaugt von toxischer Liebe

Olivia Rodrigo hat eine erste Single aus ihrem neuen Albums „Guts“ (8. September 2023) veröffentlicht: „Vampire“, ein Song über eine toxischen Beziehung zu einem Narzissten, der die Gutgläubigkeit und Liebe anderer Menschen ausnutzt – und sie „ausgesaugt“ zurücklässt. Auch ein Musikvideo zur neuen Single wurde vor wenigen Stunden veröffentlicht. Es wurde auf YouTube bereits mehr als 2,6 Millionen Mal geklickt (Stand 30. Juni).

Das kommende Album erscheint nach einer mehr als zweijährigen Schaffenspause der 20-Jährigen und ihrem erfolgreichen Debütalbum „Sour“.

Neuen Song „Vampire“ inkl. Video hier ansehen:

Über ihr neues Projekt sagt Olivia: „Für mich geht es bei diesem Album um Wachstumsschmerz und den Versuch, herauszufinden, wer ich an diesem Punkt in meinem Leben eigentlich bin. Ich habe das Gefühl, dass ich zwischen meinem 18. und 20. Geburtstag mindestens 10 Jahre älter und reifer geworden bin – es war so eine intensive Zeit, in der sich wahnsinnig viel verändert hat. Ich glaube, das ist ein natürlicher Teil von Wachstum und hoffentlich spiegelt das auch das neue Album wider.“

Olivia Rodrigo: „Einer meiner Lieblingssongs auf dem Album“

Auf Instagram schreibt die US-Schauspielerin und Sängerin zu ihren Slides, in denen man sie singend und als Vampir blutverschmiert sieht:

„Vampire-Song und Video ist jetzt draußen! Ich habe es mit meinem sehr talentierten wunderbaren Freund @DanNigro letzten Winter gemacht und das Video mit dem unglaublichen @PetrafCollins erstellt. Das Schreiben dieses Songs hat mir geholfen, viele Gefühle des Bedauerns, der Wut und des Herzschmerzes zu verarbeiten. Es ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album und es fühlte sich sehr kathartisch an, ihn zu beenden. ich bin so glücklich, dass er jetzt in euren Händen ist und ich hoffe, dass er euch hilft, mit allen Blutsaugern in eurem Leben umzugehen. All mein Dank für immer.“