Video: Amerikaner trotzt Hurrikan Florence mit Slayer-Lied – „Du bist schwach!“

Inzwischen ist der Hurrikan Florence abgeschwächt, ie Schäden sind jedoch insbesondere in den Südstaaten gewaltig – und haben bis jetzt 17 Todesopfer gefordert. Ein junger Amerikaner wehrt sich mithilfe eines wütenden Videos gegen das düstere Szenario und begeistert damit das Internet.

Mit aggressivem Blick und wehender USA-Flagge stellt sich Lane Pittman, nur mit Shorts bekleidet, gegen den heftigen Sturm in Florida. Die Straße um ihn herum ist leer und verlassen, der Wirbelsturm ist im vollen Gange.

Doch der Mann scheint seinen Trotz nicht zu verlieren. Der Filmende unterlegte das Szenario mit Slayers „Raining Blood“

YOU ARE WEAK AND SMALL FLORENCE!!!!! FLORIDA MAN IS HERE!!!!! Slayer #rainingblood #getatme #turnup @wjxt4 @weatherchannel @FoxNews pic.twitter.com/3Jrou45ner

— Lane Pittman (@TheBigGuy904) September 14, 2018