Vierjährige erleidet Nervenzusammenbruch, weil sie Slayer nicht sehen darf

Slayer gehen bekanntlich auf Abschiedstournee, und da heißt es natürlich: Konzerte abgreifen, wo es nur geht. Ein vierjähriges Mädchen ist besonders traurig, weil ihr Vater den Besuch eines der Shows verboten hat – das Video ihrer Weinattacke geht gerade auf Facebook rund (s.u.).

„You can’t go and see Slayer, baby”, sagt der Papa, „die sind nichts für Kinder!“. In der Videobeschreibung rechtfertigt sich der Mann: Die Kleine sei gar kein so großer Fan wie er, kenne nur ein paar Soli – und möge die Thrash-Metaller sowieso nur, weil er sie auch möge.

Slayer-Verbot auf Facebook: