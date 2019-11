Video: Tina Turner grüßt zum 80. Geburtstag

Das wird Sie auch interessieren





Tina Turner wieder bei besserer Gesundheit: Die Ausnahmesängerin richtet sich mit einem Grußwort an ihre Fans. Die mit bürgerlichem Namen Anna Mae Bullock geborene Tunrer wurde 1939 in Nutbush, Tennessee, geboren und lebt heute am Zürichsee in der Schweiz. Im Geburtstags-Video sagt sie, sie sei nun „happy, 80 zu sein.“

Tina Turners Geburtstagsgruß im Video:

Tina im Video: „Wie hatte ich mich mit 80 vorgestellt? Nun, nicht gerade so! Ich sehe gut aus, fühle mich großartig und erfreue mich nach längerer Krankheit bester Gesundheit. Es fühlt sich wie eine zweite Chance an, zu leben. Ich bin happy, 80 zu sein.“