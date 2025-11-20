Ace of Base: Jenny Berggren und Ulf Ekberg im ROLLING-STONE-Interview

Die Geschichte der schwedischen Popband Ace of Base, die Anfang der 1990er-Jahre zu Weltstars aufstiegen, ist eine widersprüchliche. Da wären zunächst die Erfolge – und die waren gigantisch. Mit „All That She Wants“, „The Sign“ und „Happy Nation“ wurde die Gruppe zum globalen Phänomen; in ihrer Heimat Schweden rangieren sie nach ABBA und Roxette als Act mit den drittmeisten internationalen Albumverkäufen.

Doch es gibt auch eine andere, dunklere Seite der Band – und auch dieser widmet sich die nun erscheinende dreiteilige Doku „ACE OF BASE – ALL THAT SHE WANTS“. Sie zeigt nicht nur den kometenhaften Aufstieg, sondern auch die inneren Konflikte und Verwerfungen. Ein zentrales Thema ist die gewalttätige Jugend von Ulf Ekberg, der in den 1990er-Jahren öffentlich einräumte, in der rechtsextremen Szene aktiv gewesen zu sein – eine Vergangenheit, die er laut eigener Aussage zutiefst bereut und die die Serie ausführlich behandelt.

Gleichzeitig litten die beiden Sängerinnen Jenny Berggren und Linn Berggren immer stärker unter dem massiven Druck, der Überforderung und den unterschiedlichen Vorstellungen innerhalb der Gruppe. Ein weiterer düsterer Punkt der Ace-of-Base-Geschichte war das Attentat auf Jenny Berggren, die 1994 in ihrem eigenen Zuhause von einem Stalker überfallen und mit einem Messer verletzt wurde – ein traumatisches Ereignis, das die Band und ihre Dynamik nachhaltig veränderte. Kurz darauf begannen Ace of Base zunehmend auseinanderzubrechen; kreative Differenzen, Erschöpfung und persönliche Belastungen führten dazu, dass das Projekt nie wieder an die frühere Einheit anknüpfen konnte.

Anlässlich der Veröffentlichung der Doku in deutscher Sprache baten wir sowohl Jenny Berggren als auch Ulf Ekberg zum getrennten Interview – zwei Perspektiven auf dieselbe Geschichte.

Hier gibt es das Interview in voller Länge zu sehen: