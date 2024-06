Nelly Furtado: „Nostalgie ist eine großartige Sache“

Mit ihrem Album „Whoa, Nelly!“ wurde Nelly Furtado 2000 zum Weltstar. Mittlerweile haben Songs wie „I’m Like A Bird“ und „Turn Off The Light“, aber auch spätere Stücke wie „Say It Right“ oder „Maneater“ längst Klassiker- und Nostalgiestatus. Vor Kurzem kehrte die 45-Jährige mit dem Song „Love Bites“ zu ihren Dance-Wurzeln zurück. Mit ROLLING STONE sprach sie über ihre Rolle im Pop, Selbstliebe, Nostalgie und neue Musik.